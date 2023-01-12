Арестович назвал бегство ВСУ из Соледара «плановым решением» 13 января 2023 в 03:23 Размер текста - 17 + Алексей Арестович назвал бегство ВСУ из Соледара «запланированным» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют Соледар, то это не считается бегством или окружением, это «плановое решение командования». Такое мнение выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Поэтому, если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования», — заявил Арестович в ходе интервью на youtube-канале Марка Фейгина (признан иноагентом в России). Чиновник также назвал бегство ВСУ из Соледара и окружение оставшихся подразделений поступками «соответствующими общему оборонному плану» на данном направлении. Ранее Арестович заявлял о бегстве подразделений ВСУ из Соледара. О взятии всей территории города под контроль сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова подтверждал замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Солдаты ВСУ, державшие оборону в Соледаре, рассказывали, что оказались брошены своими командирами и были лишены возможности отступить. Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют Соледар, то это не считается бегством или окружением, это «плановое решение командования». Такое мнение выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Поэтому, если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования», — заявил Арестович в ходе интервью на youtube-канале Марка Фейгина (признан иноагентом в России). Чиновник также назвал бегство ВСУ из Соледара и окружение оставшихся подразделений поступками «соответствующими общему оборонному плану» на данном направлении. Ранее Арестович заявлял о бегстве подразделений ВСУ из Соледара. О взятии всей территории города под контроль сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова подтверждал замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Солдаты ВСУ, державшие оборону в Соледаре, рассказывали, что оказались брошены своими командирами и были лишены возможности отступить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям