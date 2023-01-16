На строительство ТЛК «Южноуральский» потратили почти семь миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Игорь Аристов не увидел перспектив у проекта транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский». Проблемы, по мнению Аристова, связаны с географическим и человеческим факторами.

«Пока видимых перспектив этого проекта нет. Это связано и с географией проекта, и с человеческим фактором», — отметил Аристов в ходе онлайн-трансляции «Большой редакции» группы «Гранада Пресс».

При этом вице-президент ЮУТПП отметил опыт властей Свердловской области. Аристов обратил внимание на успешное создание транспортно-логистических хабов в соседнем регионе, где ТЛК используют преимущества логистических линий с развитым трафиком.

Открытие первой очереди ТЛК состоялось в апреле 2015 года. В мероприятии принял участие тогдашний губернатор региона Борис Дубровский. Проект был инициирован его предшественником Михаилом Юревичем. На момент запуска были построены склады и контейнерный терминал. Планировалось, что «Южноуральский» будет отправлять в сутки семь контейнерных поездов, в каждом — по 100 контейнеров.

В декабре 2022 года губернатор Алексей Текслер назвал челябинский ТЛК точкой конкуренции со Свердловской областью за звание логистического центра Урала. При этом если первоначально комплекс создавался для обработки преимущественно российско-китайского трафика, то теперь Текслер позиционирует «Южноуральский» в качестве площадки для работы с партнерами из Казахстана.