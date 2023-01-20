В Нижнем Тагиле задержали студента, забравшего у пенсионерок 800 тысяч рублей

Студент из Нижнего Тагила забирал деньги у пенсионерок, которых до этого обманывали по схеме "сын попал в ДТП" Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция задержала студента, который работал курьером у мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров, брал от них 10%, а остальное перечислял «работодателю», рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

«Сотрудниками уголовного розыска задержан по подозрению в мошенничестве 19-летний студент местного колледжа. Он приехал из Кушвы, проживал в общежитии. Однажды в одном из мессенджеров нашел объявление о работе курьером за солидное вознаграждение – 10% от выручки. В его обязанности, как ему казалось, входила несложная задача – забрать у клиента деньги и перевести их на счет работодателя», — рассказал полковник Горелых.

То, что его клиентами были пенсионеры, которых обманывали по схеме «сын попал в ДТП», студента не интересовало. Он отправил «работодателю» свои паспортные данные и домашний адрес, а также видео своей дороги до дома и себя с паспортом. Затем стал выполнять поручения. Среди потерпевших от рук курьера несколько пенсионерок. У одной из них он забрал 300 тысяч рублей — «выкуп» за сестру, устроившую в ДТП; у второй — 500 тысяч рублей.

«Курьера сгубила жадность. Получив деньги, он не перевел их на счет своих боссов, а те не простили такую „шалость“ подчиненному и сообщили его персональные сведения и род деятельности в полицию, чтобы впредь было не повадно присваивать то, что принадлежит криминальной забугорной бригаде», — рассказывает подробности полковник Горелых.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). До суда он находится под подпиской о невыезде.

Молодой человек приехал в Нижний Тагил из Кушвы Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Жертвами студента стали несколько пенсионерок Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В полицию о 19-летнем свердловчанине сообщили его работодатели Фото: ГУ МВД по Свердловской области