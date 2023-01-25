Xiaomi и Honor готовятся к возвращению на российский рынок

26 января 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Производители смартфонов набирают персонал в России Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайские бренды Xiaomi и Honor опубликовали вакансии о поиске новых сотрудников в российские офисы. Об этом сообщают «Известия». Ранее компании прекратили поставки смартфонов в Россию. «Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы <…> Они (компании Xiaomi и Honor — прим. ред.) ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками», — передают «Известия». Ранее производители смартфонов перестали ввозить на территорию России свою продукцию. Такое решение компании приняли на фоне спецоперации РФ на Украине. Тогда Honor планировал вернуться в Россию с помощью параллельного импорта.

Китайские бренды Xiaomi и Honor опубликовали вакансии о поиске новых сотрудников в российские офисы. Об этом сообщают «Известия». Ранее компании прекратили поставки смартфонов в Россию. «Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы <…> Они (компании Xiaomi и Honor — прим. ред.) ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками», — передают «Известия». Ранее производители смартфонов перестали ввозить на территорию России свою продукцию. Такое решение компании приняли на фоне спецоперации РФ на Украине. Тогда Honor планировал вернуться в Россию с помощью параллельного импорта.