25 января 2023

Xiaomi и Honor готовятся к возвращению на российский рынок

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Телефоны. Екатеринбург, телефон, honor
Производители смартфонов набирают персонал в России Фото:
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Китайские бренды Xiaomi и Honor опубликовали вакансии о поиске новых сотрудников в российские офисы. Об этом сообщают «Известия». Ранее компании прекратили поставки смартфонов в Россию.

«Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы <…> Они (компании Xiaomi и Honor — прим. ред.) ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками», — передают «Известия».

Ранее производители смартфонов перестали ввозить на территорию России свою продукцию. Такое решение компании приняли на фоне спецоперации РФ на Украине. Тогда Honor планировал вернуться в Россию с помощью параллельного импорта.

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Китайские бренды Xiaomi и Honor опубликовали вакансии о поиске новых сотрудников в российские офисы. Об этом сообщают «Известия». Ранее компании прекратили поставки смартфонов в Россию. «Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы <…> Они (компании Xiaomi и Honor — прим. ред.) ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками», — передают «Известия». Ранее производители смартфонов перестали ввозить на территорию России свою продукцию. Такое решение компании приняли на фоне спецоперации РФ на Украине. Тогда Honor планировал вернуться в Россию с помощью параллельного импорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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