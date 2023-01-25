Xiaomi и Honor готовятся к возвращению на российский рынок

Китайские бренды Xiaomi и Honor опубликовали вакансии о поиске новых сотрудников в российские офисы. Об этом сообщают «Известия». Ранее компании прекратили поставки смартфонов в Россию.
«Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы <…> Они (компании Xiaomi и Honor — прим. ред.) ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками», — передают «Известия».
Ранее производители смартфонов перестали ввозить на территорию России свою продукцию. Такое решение компании приняли на фоне спецоперации РФ на Украине. Тогда Honor планировал вернуться в Россию с помощью параллельного импорта.
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