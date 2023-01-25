В Перми полиция установила личность одного из участников избиения детей у магазина «Леруа Мерлен»

Трое подростков обратились за медпомощью после массовой драки у магазина «Леруа Мерлен»

26 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Полиция установила личность одного из участников массовой драки несовершеннолетних Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое подростков обратились за медицинской помощью после массовой драки между несовершеннолетними, произошедшей у магазина стройматериалов «Леруа Мерлен». В ходе проверки установлен один из участников конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. По данным полиции, травмы у несовершеннолетних были зафиксированы 21 января. «21 января в отдел полиции Индустриального района Перми поступили сообщения из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами. Сотрудниками ПДН (отдел по делам несовершеннолетних) была организована проверка, в ходе которой установлено, что травмы подросткам нанесли неизвестные возле магазина „Леруа Мерлен“». Полицейские установили личность одного из участников инцидента., — поясняет пресс-служба пермского регионального ГУ МВД. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать участников конфликта. Информация о том, что несколько подростков подрались на парковке у магазина «Леруа Мерлен», ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что конфликт произошел из-за электронной сигареты.

Трое подростков обратились за медицинской помощью после массовой драки между несовершеннолетними, произошедшей у магазина стройматериалов «Леруа Мерлен». В ходе проверки установлен один из участников конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. По данным полиции, травмы у несовершеннолетних были зафиксированы 21 января. «21 января в отдел полиции Индустриального района Перми поступили сообщения из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами. Сотрудниками ПДН (отдел по делам несовершеннолетних) была организована проверка, в ходе которой установлено, что травмы подросткам нанесли неизвестные возле магазина „Леруа Мерлен“». Полицейские установили личность одного из участников инцидента., — поясняет пресс-служба пермского регионального ГУ МВД. Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать участников конфликта. Информация о том, что несколько подростков подрались на парковке у магазина «Леруа Мерлен», ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что конфликт произошел из-за электронной сигареты.