Пермский психолог рассказала, как помочь адаптироваться первокласснику

Психолог посоветовала не перегружать будущих первоклассников дополнительным обучением

27 января 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Внимание детей нужно фокусировать на хорошем, но уметь выслушать их трудности Фото: Александр Мамаев © URA.RU Родителям будущих первоклассников стоит заранее подготовить детей к началу обучения и помочь им максимально легко адаптироваться в школе. Для этого нужно учесть несколько нюансов — в том числе не перегружать ребенка дополнительными курсами. Пермский школьный психолог Наталья Винникова поделилась с URA.RU главными советами, которые пригодятся пермякам уже этой весной. «Начинать адаптацию нужно с середины лета: смотреть фильмы о школе, читать книги. Обсуждать: что увидели, какие особенности. Например, форму, учебники, ранцы и так далее. Рекомендую за три-четыре недели до начала учебы начать формировать режим дня, постепенно приучая организм рано вставать и вовремя ложиться», — сообщила психолог. По ее словам, в течение школьных лет существует несколько периодов адаптации, основные из них: первый, пятый и десятый классы. Сложнее всего приходится самым маленьким ребятам, которые из детского сада или из привычной домашней обстановки идут в совершенно новое место, где им приходится быть самостоятельными, запоминать много новой информации, писать контрольные и привыкать к новым знакомым. Для избежания двойного стресса, лучше не совмещать первый год в школе с первым годом дополнительного образования, иначе адаптация на одном месте наложится на адаптацию в другом. Нагрузки на организм в первом классе большие, нервной системе требуется время, чтобы прийти в равновесие и принять изменения. Поэтому у ребенка в течение дня обязательно должно быть запланировано время на отдых, которое нужно сделать неприкосновенным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родителям будущих первоклассников стоит заранее подготовить детей к началу обучения и помочь им максимально легко адаптироваться в школе. Для этого нужно учесть несколько нюансов — в том числе не перегружать ребенка дополнительными курсами. Пермский школьный психолог Наталья Винникова поделилась с URA.RU главными советами, которые пригодятся пермякам уже этой весной. «Начинать адаптацию нужно с середины лета: смотреть фильмы о школе, читать книги. Обсуждать: что увидели, какие особенности. Например, форму, учебники, ранцы и так далее. Рекомендую за три-четыре недели до начала учебы начать формировать режим дня, постепенно приучая организм рано вставать и вовремя ложиться», — сообщила психолог. По ее словам, в течение школьных лет существует несколько периодов адаптации, основные из них: первый, пятый и десятый классы. Сложнее всего приходится самым маленьким ребятам, которые из детского сада или из привычной домашней обстановки идут в совершенно новое место, где им приходится быть самостоятельными, запоминать много новой информации, писать контрольные и привыкать к новым знакомым. Для избежания двойного стресса, лучше не совмещать первый год в школе с первым годом дополнительного образования, иначе адаптация на одном месте наложится на адаптацию в другом. Нагрузки на организм в первом классе большие, нервной системе требуется время, чтобы прийти в равновесие и принять изменения. Поэтому у ребенка в течение дня обязательно должно быть запланировано время на отдых, которое нужно сделать неприкосновенным.