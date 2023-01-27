Свердловскую мать-одиночку лишили путинского пособия

27 января 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Жительнице Екатеринбурга не выплатили пособие на десятилетнюю дочь Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительнице Екатеринбурга Ольге (фамилию просила не указывать), которая является матерью-одиночкой не выплатили пособие на десятилетнюю дочь. Речь идет о ежемесячной финансовой помощи детям от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом. Женщина предполагает, что это связано с новым единым пособием, которое вступило в силу с 1 января 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. «Я одна воспитываю дочь. Ранее я оформила пособие, которое выплачивают на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Данную помощь учредил президент нашей страны Владимир Владимирович. Ежемесячно начислялось 7 тысяч рублей. Для нашей семьи это ощутимая помощь. Обычно выплата поступает до 25 числа каждого месяца. В этом месяце деньги не пришли», — рассказывает екатеринбурженка. Женщина утверждает, что в личном кабинете на Госуслугах никакой информации нет. «Я перекопала всю информацию на Госуслугах, но ответа на интересующий меня вопрос, к сожалению, не нашла. Пыталась дозвониться до специалиста горячей линии, но и там глухо. Висела на линии 15 минут, была уже на подходе моя очередь, но связь прервалась. Позвонив повторно, я поняла, что придется опять 15 минут ждать. Чтобы узнать что-то на горячей линии, нужно весь сидеть дома, то и делать, что звонить. Столько свободного времени у меня нет», — посетовала мама 10-летней девочки. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Социальный фонд РФ. Там сообщили, что выплата за декабрь 2022 года была произведена 13 декабря. «В дальнейшем выплаты будут производиться в месяце, следующим за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата. Выплата за январь 2023 года будет произведена 3 февраля 2023 года в единый день выплаты. У семей с детьми с 1 января 2023 года есть возможность получать уже назначенные выплаты или оформить новое единое пособие. Получать выплаты по старым правилам семьи могут до истечения срока назначения выплаты», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 1 января 2023 в Российской Федерации ввели закон о выплате единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Чтобы семья могла получить финансовую помощь от государства, ее доход должен быть ниже прожиточного минимума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Екатеринбурга Ольге (фамилию просила не указывать), которая является матерью-одиночкой не выплатили пособие на десятилетнюю дочь. Речь идет о ежемесячной финансовой помощи детям от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом. Женщина предполагает, что это связано с новым единым пособием, которое вступило в силу с 1 января 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. «Я одна воспитываю дочь. Ранее я оформила пособие, которое выплачивают на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Данную помощь учредил президент нашей страны Владимир Владимирович. Ежемесячно начислялось 7 тысяч рублей. Для нашей семьи это ощутимая помощь. Обычно выплата поступает до 25 числа каждого месяца. В этом месяце деньги не пришли», — рассказывает екатеринбурженка. Женщина утверждает, что в личном кабинете на Госуслугах никакой информации нет. «Я перекопала всю информацию на Госуслугах, но ответа на интересующий меня вопрос, к сожалению, не нашла. Пыталась дозвониться до специалиста горячей линии, но и там глухо. Висела на линии 15 минут, была уже на подходе моя очередь, но связь прервалась. Позвонив повторно, я поняла, что придется опять 15 минут ждать. Чтобы узнать что-то на горячей линии, нужно весь сидеть дома, то и делать, что звонить. Столько свободного времени у меня нет», — посетовала мама 10-летней девочки. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Социальный фонд РФ. Там сообщили, что выплата за декабрь 2022 года была произведена 13 декабря. «В дальнейшем выплаты будут производиться в месяце, следующим за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата. Выплата за январь 2023 года будет произведена 3 февраля 2023 года в единый день выплаты. У семей с детьми с 1 января 2023 года есть возможность получать уже назначенные выплаты или оформить новое единое пособие. Получать выплаты по старым правилам семьи могут до истечения срока назначения выплаты», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 1 января 2023 в Российской Федерации ввели закон о выплате единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Чтобы семья могла получить финансовую помощь от государства, ее доход должен быть ниже прожиточного минимума.