Свердловскую мать-одиночку лишили путинского пособия

Жительнице Екатеринбурга Ольге (фамилию просила не указывать), которая является матерью-одиночкой не выплатили пособие на десятилетнюю дочь. Речь идет о ежемесячной финансовой помощи детям от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом. Женщина предполагает, что это связано с новым единым пособием, которое вступило в силу с 1 января 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщила сама женщина.
«Я одна воспитываю дочь. Ранее я оформила пособие, которое выплачивают на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Данную помощь учредил президент нашей страны Владимир Владимирович. Ежемесячно начислялось 7 тысяч рублей. Для нашей семьи это ощутимая помощь. Обычно выплата поступает до 25 числа каждого месяца. В этом месяце деньги не пришли», — рассказывает екатеринбурженка.
Женщина утверждает, что в личном кабинете на Госуслугах никакой информации нет. «Я перекопала всю информацию на Госуслугах, но ответа на интересующий меня вопрос, к сожалению, не нашла. Пыталась дозвониться до специалиста горячей линии, но и там глухо. Висела на линии 15 минут, была уже на подходе моя очередь, но связь прервалась. Позвонив повторно, я поняла, что придется опять 15 минут ждать. Чтобы узнать что-то на горячей линии, нужно весь сидеть дома, то и делать, что звонить. Столько свободного времени у меня нет», — посетовала мама 10-летней девочки.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Социальный фонд РФ. Там сообщили, что выплата за декабрь 2022 года была произведена 13 декабря. «В дальнейшем выплаты будут производиться в месяце, следующим за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата. Выплата за январь 2023 года будет произведена 3 февраля 2023 года в единый день выплаты. У семей с детьми с 1 января 2023 года есть возможность получать уже назначенные выплаты или оформить новое единое пособие. Получать выплаты по старым правилам семьи могут до истечения срока назначения выплаты», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что 1 января 2023 в Российской Федерации ввели закон о выплате единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Чтобы семья могла получить финансовую помощь от государства, ее доход должен быть ниже прожиточного минимума.
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Жительнице Екатеринбурга Ольге (фамилию просила не указывать), которая является матерью-одиночкой не выплатили пособие на десятилетнюю дочь. Речь идет о ежемесячной финансовой помощи детям от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом. Женщина предполагает, что это связано с новым единым пособием, которое вступило в силу с 1 января 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. «Я одна воспитываю дочь. Ранее я оформила пособие, которое выплачивают на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Данную помощь учредил президент нашей страны Владимир Владимирович. Ежемесячно начислялось 7 тысяч рублей. Для нашей семьи это ощутимая помощь. Обычно выплата поступает до 25 числа каждого месяца. В этом месяце деньги не пришли», — рассказывает екатеринбурженка. Женщина утверждает, что в личном кабинете на Госуслугах никакой информации нет. «Я перекопала всю информацию на Госуслугах, но ответа на интересующий меня вопрос, к сожалению, не нашла. Пыталась дозвониться до специалиста горячей линии, но и там глухо. Висела на линии 15 минут, была уже на подходе моя очередь, но связь прервалась. Позвонив повторно, я поняла, что придется опять 15 минут ждать. Чтобы узнать что-то на горячей линии, нужно весь сидеть дома, то и делать, что звонить. Столько свободного времени у меня нет», — посетовала мама 10-летней девочки. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Социальный фонд РФ. Там сообщили, что выплата за декабрь 2022 года была произведена 13 декабря. «В дальнейшем выплаты будут производиться в месяце, следующим за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата. Выплата за январь 2023 года будет произведена 3 февраля 2023 года в единый день выплаты. У семей с детьми с 1 января 2023 года есть возможность получать уже назначенные выплаты или оформить новое единое пособие. Получать выплаты по старым правилам семьи могут до истечения срока назначения выплаты», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 1 января 2023 в Российской Федерации ввели закон о выплате единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Чтобы семья могла получить финансовую помощь от государства, ее доход должен быть ниже прожиточного минимума.