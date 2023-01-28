В Златоуст доставили тело экс-депутата, погибшего на спецоперации

29 января 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Александр Негребецких, бывший вальцовщик ЗМЗ и депутат, воевал за свободу Донбасса с сентября 2014 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоуст Челябинской области доставили тело экс-депутата городского собрания Александра Негребецких. Об этот сообщил бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин. «Ну вот и вернулся домой Саша. Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть. Сейчас в этом жизнь ставит жирную точку. Похороны 31.01. 23», — написал Жилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания начнется в храме Серафима Саровского. Похоронят Негребецких в поселке Октябрьском. Негребецких, ранее в качестве военнослужащего спецназа ГРУ принимавший участие в двух чеченских кампаниях, уехал в Донецк в сентябре 2014 года. В ноябре того же года он вернулся на родину, где залечивал последствия ранения и контузии, но вскоре вновь отправился в Донецк. Он воевал в одном полку с героями Донбасса Гиви и Моторолой, был известен под позывным «Урал». В ноябре 2016 года, когда Негребецких находился в Златоусте, на него было совершено покушение. С самого начала спецоперации РФ экс-депутат был на фронте. О его гибели стало известно в июне 2022 года.

В Златоуст Челябинской области доставили тело экс-депутата городского собрания Александра Негребецких. Об этот сообщил бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин. «Ну вот и вернулся домой Саша. Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть. Сейчас в этом жизнь ставит жирную точку. Похороны 31.01. 23», — написал Жилин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания начнется в храме Серафима Саровского. Похоронят Негребецких в поселке Октябрьском. Негребецких, ранее в качестве военнослужащего спецназа ГРУ принимавший участие в двух чеченских кампаниях, уехал в Донецк в сентябре 2014 года. В ноябре того же года он вернулся на родину, где залечивал последствия ранения и контузии, но вскоре вновь отправился в Донецк. Он воевал в одном полку с героями Донбасса Гиви и Моторолой, был известен под позывным «Урал». В ноябре 2016 года, когда Негребецких находился в Златоусте, на него было совершено покушение. С самого начала спецоперации РФ экс-депутат был на фронте. О его гибели стало известно в июне 2022 года.