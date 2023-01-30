На осужденного после звонка Путина челябинца возбудили новое уголовное дело

Эк-депутат гордумы Челябинска Андрей Пязок стал фигурантом нового уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-депутата гордумы Челябинска, бизнесмена Андрея Пязока, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Ранее предприниматель был осужден после звонка президента Владимира Путина одной из обманутых дольщиц его строительной компании. В этот раз претензии силовиков касаются налоговых махинаций.

«По данным следствия, в 2021—2022 годах Пязок скрыл от контролирующих органов денежные средства ООО „Стратум“. Сумма оценивается в 16 млн 400 тысяч рублей», — пояснил URA.RU инсайдер.

По его словам, уголовное дело в отношении Пязока возбуждено по ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере). Расследование ведут сотрудники СКР. Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья — лишение свободы на срок до семи лет.

Согласно СБИС, фирма «Стратум» действует с 2013 году и специализируется на аренде и лизинге транспорта, оборудования и материальных средств. Пязок является ее руководителем и единственным владельцем. Весной 2022 года ФНС потребовала в суде признать компанию банкротом в связи с почти 15-миллионной задолженностью по обязательным платежам. В декабре 2022 год ФССП через суд потребовала изъять у «Стратума» 11 единиц тяжелой строительной техники.

Фирма экс-депутата гордумы Челябинска Пязока «Речелстрой» возводила жилые дома в микрорайоне Чурилово в Челябинске и в 16-м микрорайоне в Кургане. Однако дольщики не получили жилья в 2016 году, как было предусмотрено договором. По версии следствия, Пязок вывел их деньги в другие фирмы. В 2017 году в отношении Пязока начали расследование, которое активизировали после звонка главы государства одной из дольщиц. Центральный райсуд Челябинска отправил его в колонию-поселение. В феврале 2022 года приговор отменили в апелляционной инстанции, но в сентябре расследование возобновилось.