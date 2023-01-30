Жена свердловчанина, умершего после задержания, винит в его смерти силовиков

Жена мужчины из Нижнего Тагила, который умер после задержания, посчитала, что полицейские виноваты в его смерти, поскольку неаккуратно помещали его в машину. Об этом сообщила жена погибшего.
«Он у меня высокий, 1,89 метра, а отсек для задержанных в УАЗике очень маленький, места мало. Они сгибают его головой вниз, поднимают ногами вверх и запихивают как в спичечный коробок», – приводит слова свердловчанки Юлии портал Е1.ru.
По ее словам, мужчина мог сломать шею, пока ехал в полицейской машине. Когда его достали, силовики вызвали медиков, но спасти его жизнь не удалось. Жена умершего уверена, что в смерти виноваты силовики, и настаивает на расследовании уголовного дела.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтверждал факт смерти мужчины, но подчеркивал, что перед инцидентом задержанный устраивал беспорядки у психиатрической больницы. На место инцидента выезжали сотрудники силовых структур и начали проверку, отметил Горелых. По его словам, ранее мужчину судили за грабеж и хранение наркотиков.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. "Уголовное дело расследуется следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил следственного комитета по свердловской области, все обстоятельства выясняются.
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Жена мужчины из Нижнего Тагила, который умер после задержания, посчитала, что полицейские виноваты в его смерти, поскольку неаккуратно помещали его в машину. Об этом сообщила жена погибшего. «Он у меня высокий, 1,89 метра, а отсек для задержанных в УАЗике очень маленький, места мало. Они сгибают его головой вниз, поднимают ногами вверх и запихивают как в спичечный коробок», – приводит слова свердловчанки Юлии портал Е1.ru. По ее словам, мужчина мог сломать шею, пока ехал в полицейской машине. Когда его достали, силовики вызвали медиков, но спасти его жизнь не удалось. Жена умершего уверена, что в смерти виноваты силовики, и настаивает на расследовании уголовного дела. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтверждал факт смерти мужчины, но подчеркивал, что перед инцидентом задержанный устраивал беспорядки у психиатрической больницы. На место инцидента выезжали сотрудники силовых структур и начали проверку, отметил Горелых. По его словам, ранее мужчину судили за грабеж и хранение наркотиков. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. "Уголовное дело расследуется следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил следственного комитета по свердловской области, все обстоятельства выясняются.