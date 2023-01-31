В одном из районов Челябинска на пять месяцев перекроют движение. Фото

01 февраля 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Движение перекроют из-за прокладывания коммуникаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев перекроют движение на участке улицы Марченко до проспекта Ленина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, остановка движения связана с прокладыванием сетей водоснабжения. «В связи с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения с 8 часов 2 февраля до 20 часов 1 июля вводится ограничение движения транспорта на участке от дома № 31А по улице Марченко до дома № 4 по проспекту Ленина. Работы ведет ООО „Голос.Строительство“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. На данном участке запланировано строительство нового элитного микрорайона «4 Ленина». Участок под стройку на месте бывшей промзоны был продан в конце января за 200 млн рублей. Теперь там расположится самая дорогая коммерческая недвижимость в городе. Движение на участке закроют на пять месяцев Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев перекроют движение на участке улицы Марченко до проспекта Ленина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, остановка движения связана с прокладыванием сетей водоснабжения. «В связи с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения с 8 часов 2 февраля до 20 часов 1 июля вводится ограничение движения транспорта на участке от дома № 31А по улице Марченко до дома № 4 по проспекту Ленина. Работы ведет ООО „Голос.Строительство“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. На данном участке запланировано строительство нового элитного микрорайона «4 Ленина». Участок под стройку на месте бывшей промзоны был продан в конце января за 200 млн рублей. Теперь там расположится самая дорогая коммерческая недвижимость в городе.