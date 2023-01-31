31 января 2023

В одном из районов Челябинска на пять месяцев перекроют движение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Движение перекроют из-за прокладывания коммуникаций Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев перекроют движение на участке улицы Марченко до проспекта Ленина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, остановка движения связана с прокладыванием сетей водоснабжения.

«В связи с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения с 8 часов 2 февраля до 20 часов 1 июля вводится ограничение движения транспорта на участке от дома № 31А по улице Марченко до дома № 4 по проспекту Ленина. Работы ведет ООО „Голос.Строительство“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

На данном участке запланировано строительство нового элитного микрорайона «4 Ленина». Участок под стройку на месте бывшей промзоны был продан в конце января за 200 млн рублей. Теперь там расположится самая дорогая коммерческая недвижимость в городе.

Движение на участке закроют на пять месяцев
Фото:

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В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев перекроют движение на участке улицы Марченко до проспекта Ленина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, остановка движения связана с прокладыванием сетей водоснабжения. «В связи с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения с 8 часов 2 февраля до 20 часов 1 июля вводится ограничение движения транспорта на участке от дома № 31А по улице Марченко до дома № 4 по проспекту Ленина. Работы ведет ООО „Голос.Строительство“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. На данном участке запланировано строительство нового элитного микрорайона «4 Ленина». Участок под стройку на месте бывшей промзоны был продан в конце января за 200 млн рублей. Теперь там расположится самая дорогая коммерческая недвижимость в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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