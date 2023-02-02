Мигранту, избившему свердловского врача, устроили очную ставку

02 февраля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Мигранту, который избил невролога в больнице, устроили очную ставку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мигранту, который избил невролога в Центральной районной больнице в поселке Белоярский (Свердловская область), устроили очную ставку. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Мигранту, который избил врача-невролога прямо во время приема, устроили очную ставку. Там присутствовал супруг избитого врача, который попытался оттолкнуть дебошира от жены. В потасовке муж невролога получил увечья. В ходе следственных действий силовики провели одновременный допрос, чтобы устранить противоречия в показаниях. Результаты очной ставки также будут приложены к делу. Кроме всего, очную ставку планируют устроить супруге дебошира и пострадавшему медику», — отметил источник. Редакция URA.RU обратилась в ГУ МВД по Свердловской области. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту URA.RU информацию о состоявшемся мероприятия. «Это была не очная ставка, а, юридически выражаясь, перекрестный опрос. Его проводили сотрудники полиции территориального ОВД из службы участковых уполномоченных. Диалог между обеими сторонами конфликта длился порядка одного часа. Все прошло достаточно мирно, без лишних эмоциональных всплесков. Каждая из сторон осталась при своем мнении, и о каком-либо примирении речь, как я понял, пока не идет. Следующим этапом работы полиции будет такой же перекрестный опрос, но уже с участием врача и подозреваемым в рукоприкладстве. По итогам мероприятий по согласованию с органами прокуратуры будет принято обоснованное решение», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском (Свердловская область) мигрант напал на врача-невролога. В потасовке пострадала не только невролог, но и ее супруг. Мужчина тогда пытался защитить жену от агрессивного пациента. Позже мигрант изложил свою версию событий. Он обвинил врача в шовинизме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигранту, который избил невролога в Центральной районной больнице в поселке Белоярский (Свердловская область), устроили очную ставку. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Мигранту, который избил врача-невролога прямо во время приема, устроили очную ставку. Там присутствовал супруг избитого врача, который попытался оттолкнуть дебошира от жены. В потасовке муж невролога получил увечья. В ходе следственных действий силовики провели одновременный допрос, чтобы устранить противоречия в показаниях. Результаты очной ставки также будут приложены к делу. Кроме всего, очную ставку планируют устроить супруге дебошира и пострадавшему медику», — отметил источник. Редакция URA.RU обратилась в ГУ МВД по Свердловской области. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил корреспонденту URA.RU информацию о состоявшемся мероприятия. «Это была не очная ставка, а, юридически выражаясь, перекрестный опрос. Его проводили сотрудники полиции территориального ОВД из службы участковых уполномоченных. Диалог между обеими сторонами конфликта длился порядка одного часа. Все прошло достаточно мирно, без лишних эмоциональных всплесков. Каждая из сторон осталась при своем мнении, и о каком-либо примирении речь, как я понял, пока не идет. Следующим этапом работы полиции будет такой же перекрестный опрос, но уже с участием врача и подозреваемым в рукоприкладстве. По итогам мероприятий по согласованию с органами прокуратуры будет принято обоснованное решение», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском (Свердловская область) мигрант напал на врача-невролога. В потасовке пострадала не только невролог, но и ее супруг. Мужчина тогда пытался защитить жену от агрессивного пациента. Позже мигрант изложил свою версию событий. Он обвинил врача в шовинизме.