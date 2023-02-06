Миасский автозавод создаст раздаточную коробку для замены импорта из Китая

На создание новой раздаточной коробки потребуется три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) совместно с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ) приступили к созданию раздаточной коробки для неполноприводных грузовиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, разработка повысит надежность работы новой гаммы техники.

«Приступили к созданию нового модельного ряда раздаточных коробок. Агрегат повысит надежность техники. На коробки заложат такой же ресурс, как и на сам автомобиль: до 600 тыс. км.», — отметили URA.RU на автозаводе.

Коробки потребуются для модификаций грузовиков «Урал» на новых мостах. Агрегаты будут монтироваться, в том числе, на вездеходы общей массой до 34 тонн. В настоящий момент завод изготавливает раздаточные коробки лишь для полноприводных автомобилей массой до 27 тонн, остальные приобретают в Китае. Полезность раздаточной коробки в том, что в автомобиле она позволяет увеличивать количество передаточных чисел за счет наличия понижающей и повышающей передач. В результате проходимость машины увеличивается: она может ездить по болотам и бездорожью.

Вуз выступил научным партнером по реализации проекта. Научно-исследовательский институт опытного машиностроения ЮУрГУ получил грант в размере 28 млн. рублей. Свое финансирование открыл и автозавод. Начинание поддержали губернатор региона Алексей Текслер и областное правительство.

Ожидается, что проект будет реализован в течение трех лет. За это время спроектируют и освоят производство по трем типам раздаточных коробок, которые отличаются по входному крутящему моменту: 1200, 1800 и 2500 килограмм-сила-метр. Новые коробки будут использоваться для создаваемых неполноприводных моделей «Уралов», а для существующих серий станут модернизированным вариантом агрегата.

Политика импортозамещения реализуется с целью увеличить выпуск отечественных аналогов продукции в целом ряде отраслей. Программа стала ответом на введенные недружественными странами экономические санкции. Ограничения заработали после того, как власти РФ приняли решение о начале проведения спецоперации на Украине.