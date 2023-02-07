В Нижневартовске школьница ткнула одноклассника ножницами

Девочка задела одноклассника ножницами
В Нижневартовске (ХМАО) учащаяся школы №3 по неосторожности задела одноклассника ножницами. Информация была размещена в группе ВК «ЧП в Нижневартовске».
«На перемене после урока технологии девочка по неосторожности задела одноклассника канцелярским ножом. Конфликтной ситуации между детьми не было. Мальчику оказана первая медпомощь, вызов скорой не потребовался», — отреагировала официальная страница администрации города.
Ранее URA.RU писало еще об одной драке подростков. Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки в одном из клубов Нижневартовска.
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