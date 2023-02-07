07 февраля 2023
06 февраля 2023

В Нижневартовске школьница ткнула одноклассника ножницами

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Девочка задела одноклассника ножницами Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) учащаяся школы №3 по неосторожности задела одноклассника ножницами. Информация была размещена в группе ВК «ЧП в Нижневартовске».

«На перемене после урока технологии девочка по неосторожности задела одноклассника канцелярским ножом. Конфликтной ситуации между детьми не было. Мальчику оказана первая медпомощь, вызов скорой не потребовался», — отреагировала официальная страница администрации города.

Ранее URA.RU писало еще об одной драке подростков. Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки в одном из клубов Нижневартовска.

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В Нижневартовске (ХМАО) учащаяся школы №3 по неосторожности задела одноклассника ножницами. Информация была размещена в группе ВК «ЧП в Нижневартовске». «На перемене после урока технологии девочка по неосторожности задела одноклассника канцелярским ножом. Конфликтной ситуации между детьми не было. Мальчику оказана первая медпомощь, вызов скорой не потребовался», — отреагировала официальная страница администрации города. Ранее URA.RU писало еще об одной драке подростков. Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки в одном из клубов Нижневартовска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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