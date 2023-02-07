В Нижневартовске школьница ткнула одноклассника ножницами

08 февраля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Девочка задела одноклассника ножницами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) учащаяся школы №3 по неосторожности задела одноклассника ножницами. Информация была размещена в группе ВК «ЧП в Нижневартовске». «На перемене после урока технологии девочка по неосторожности задела одноклассника канцелярским ножом. Конфликтной ситуации между детьми не было. Мальчику оказана первая медпомощь, вызов скорой не потребовался», — отреагировала официальная страница администрации города. Ранее URA.RU писало еще об одной драке подростков. Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки в одном из клубов Нижневартовска.

В Нижневартовске (ХМАО) учащаяся школы №3 по неосторожности задела одноклассника ножницами. Информация была размещена в группе ВК «ЧП в Нижневартовске». «На перемене после урока технологии девочка по неосторожности задела одноклассника канцелярским ножом. Конфликтной ситуации между детьми не было. Мальчику оказана первая медпомощь, вызов скорой не потребовался», — отреагировала официальная страница администрации города. Ранее URA.RU писало еще об одной драке подростков. Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки в одном из клубов Нижневартовска.