Небензя обесценил поставки западных танков на Украину

08 февраля 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Несколько сотен танков Киеву погоды не сделают, заявил Василий Небензя. Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько сотен западных танков на Украине не помогут ВСУ победить. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Если с начала специальной военной операции год назад мы уже уничтожили более 7,5 тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоды, что называется, не сделают», — отметил Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что необходимо остановить западную поддержку Киеву в виде вооружения. По мнению постпреда, это важно для самой Украины. Иначе она рискует обанкротиться. Ранее Небензя говорил о том, что Россия навсегда избавится от угрозы со стороны Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Также постпред подчеркивал, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Запад не прекратит войну чужими руками против РФ. Основателей Pink Floyd Роджер Уотер в ходе заседания призвал прекратить огонь на Украине, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.

Несколько сотен западных танков на Украине не помогут ВСУ победить. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Если с начала специальной военной операции год назад мы уже уничтожили более 7,5 тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоды, что называется, не сделают», — отметил Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что необходимо остановить западную поддержку Киеву в виде вооружения. По мнению постпреда, это важно для самой Украины. Иначе она рискует обанкротиться. Ранее Небензя говорил о том, что Россия навсегда избавится от угрозы со стороны Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Также постпред подчеркивал, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Запад не прекратит войну чужими руками против РФ. Основателей Pink Floyd Роджер Уотер в ходе заседания призвал прекратить огонь на Украине, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.