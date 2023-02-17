Медведев заявил, что Зеленскому не надо вести переговоры

17 февраля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского (на фото) «клоуном» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо вести переговоры с РФ. Украинскому лидеру нужно будет лишь подписать все, что ему скажут. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России <…> Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . При этом политик заявил, что «цена такой бумаги не будет высока»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо вести переговоры с РФ. Украинскому лидеру нужно будет лишь подписать все, что ему скажут. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России <…> Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. При этом политик заявил, что «цена такой бумаги не будет высока»