Медведев заявил, что Зеленскому не надо вести переговоры

Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского (на фото) «клоуном»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо вести переговоры с РФ. Украинскому лидеру нужно будет лишь подписать все, что ему скажут. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России <…> Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал Дмитрий Медведев в своем
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