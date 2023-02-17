Медведев заявил, что Зеленскому не надо вести переговоры

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского (на фото) «клоуном» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо вести переговоры с РФ. Украинскому лидеру нужно будет лишь подписать все, что ему скажут. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России <…> Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. При этом политик заявил, что «цена такой бумаги не будет высока»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо вести переговоры с РФ. Украинскому лидеру нужно будет лишь подписать все, что ему скажут. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России <…> Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. При этом политик заявил, что «цена такой бумаги не будет высока»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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