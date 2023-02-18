18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Екатеринбурге на улице обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, машина скорой помощи, скорая помошь
На месте происшествия работали медики Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 февраля на перекрестке Начдива Васильева — Викулова нашли труп. Очевидица сообщила, что на месте происшествия работали сотрудники ППС и скорой помощи.

«Я не видела, что случилось, видела только скорую, ППС и как тело увозили», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. Точная причина смерти неизвестна.

В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU информацию подтвердили. Пресс-секретарь ведомства Александр Шульга заявил, что по этому делу проводится проверка. «Тело направят на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти», — прокомментировал Александр Шульга, добавив, что смерть не носит криминального характера.

Сотрудникам свердловской полиции удалось установить личность умершей. Ей оказалась 80-летняя женщина. «Вероятно, она скончалась от заболевания», — отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

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В Екатеринбурге вечером 18 февраля на перекрестке Начдива Васильева — Викулова нашли труп. Очевидица сообщила, что на месте происшествия работали сотрудники ППС и скорой помощи. «Я не видела, что случилось, видела только скорую, ППС и как тело увозили», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. Точная причина смерти неизвестна. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU информацию подтвердили. Пресс-секретарь ведомства Александр Шульга заявил, что по этому делу проводится проверка. «Тело направят на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти», — прокомментировал Александр Шульга, добавив, что смерть не носит криминального характера. Сотрудникам свердловской полиции удалось установить личность умершей. Ей оказалась 80-летняя женщина. «Вероятно, она скончалась от заболевания», — отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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