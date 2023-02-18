В Екатеринбурге на улице обнаружили труп

19 февраля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работали медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 18 февраля на перекрестке Начдива Васильева — Викулова нашли труп. Очевидица сообщила, что на месте происшествия работали сотрудники ППС и скорой помощи. «Я не видела, что случилось, видела только скорую, ППС и как тело увозили», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. Точная причина смерти неизвестна. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU информацию подтвердили. Пресс-секретарь ведомства Александр Шульга заявил, что по этому делу проводится проверка. «Тело направят на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти», — прокомментировал Александр Шульга, добавив, что смерть не носит криминального характера. Сотрудникам свердловской полиции удалось установить личность умершей. Ей оказалась 80-летняя женщина. «Вероятно, она скончалась от заболевания», — отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

В Екатеринбурге вечером 18 февраля на перекрестке Начдива Васильева — Викулова нашли труп. Очевидица сообщила, что на месте происшествия работали сотрудники ППС и скорой помощи. «Я не видела, что случилось, видела только скорую, ППС и как тело увозили», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. Точная причина смерти неизвестна. В Следственном комитете по Свердловской области URA.RU информацию подтвердили. Пресс-секретарь ведомства Александр Шульга заявил, что по этому делу проводится проверка. «Тело направят на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти», — прокомментировал Александр Шульга, добавив, что смерть не носит криминального характера. Сотрудникам свердловской полиции удалось установить личность умершей. Ей оказалась 80-летняя женщина. «Вероятно, она скончалась от заболевания», — отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.