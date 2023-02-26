Министр обороны Украины Резников просил у Деда Мороза истребители

26 февраля 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Резников поделился своими мечтами о ЗРК Patriot и истребителях для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в преддверии 2023 года якобы написал письмо Деду Морозу. В список желаний вошли американские ЗРК Patriot, которые еще не поступили на вооружение Киева, а также истребители. «Нам их [ЗРК Patriot] еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут [танки] Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», — сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica . США обсуждают поставку новейших истребителей на Украину. Речь идет о военных самолетах четвертого и пятого поколения. Однако американский лидер Джо Байден не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению главы США, президенту Украины Владимиру Зеленскому в данный момент они не нужны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в преддверии 2023 года якобы написал письмо Деду Морозу. В список желаний вошли американские ЗРК Patriot, которые еще не поступили на вооружение Киева, а также истребители. «Нам их [ЗРК Patriot] еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут [танки] Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», — сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica. США обсуждают поставку новейших истребителей на Украину. Речь идет о военных самолетах четвертого и пятого поколения. Однако американский лидер Джо Байден не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению главы США, президенту Украины Владимиру Зеленскому в данный момент они не нужны.