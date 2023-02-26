Министр обороны Украины Резников просил у Деда Мороза истребители

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Резников, stock
Резников поделился своими мечтами о ЗРК Patriot и истребителях для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в преддверии 2023 года якобы написал письмо Деду Морозу. В список желаний вошли американские ЗРК Patriot, которые еще не поступили на вооружение Киева, а также истребители.

«Нам их [ЗРК Patriot] еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут [танки] Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», — сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica.

США обсуждают поставку новейших истребителей на Украину. Речь идет о военных самолетах четвертого и пятого поколения. Однако американский лидер Джо Байден не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению главы США, президенту Украины Владимиру Зеленскому в данный момент они не нужны.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в преддверии 2023 года якобы написал письмо Деду Морозу. В список желаний вошли американские ЗРК Patriot, которые еще не поступили на вооружение Киева, а также истребители. «Нам их [ЗРК Patriot] еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут [танки] Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», — сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica. США обсуждают поставку новейших истребителей на Украину. Речь идет о военных самолетах четвертого и пятого поколения. Однако американский лидер Джо Байден не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению главы США, президенту Украины Владимиру Зеленскому в данный момент они не нужны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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