Более 120 тысяч жителей Крыма остались без воды в результате аварии

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Без воды остались детские сады и школы Фото:

В Евпатории (Крым) из-за коммунальной аварии остались без воды около 700 жилых домов, в которых проживает более 120 тысяч жителей. Об этом сообщили в министерстве информации республики Крым.

«На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией (1200 миллиметров) произошла авария», — говорится в сообщении ведомства. В связи с аварией в городе приостановлены занятия в школах и детских сада.

К жилым домам организован подвоз воды, для этого предусмотрено восемь единиц техники. На данный момент специалисты ГУП РК «Вода Крыма» проводят аварийно-восстановительные работы на центральном водоводе Евпатории.

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В Евпатории (Крым) из-за коммунальной аварии остались без воды около 700 жилых домов, в которых проживает более 120 тысяч жителей. Об этом сообщили в министерстве информации республики Крым. «На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией (1200 миллиметров) произошла авария», — говорится в сообщении ведомства. В связи с аварией в городе приостановлены занятия в школах и детских сада. К жилым домам организован подвоз воды, для этого предусмотрено восемь единиц техники. На данный момент специалисты ГУП РК «Вода Крыма» проводят аварийно-восстановительные работы на центральном водоводе Евпатории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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