Более 120 тысяч жителей Крыма остались без воды в результате аварии

В Евпатории (Крым) из-за коммунальной аварии остались без воды около 700 жилых домов, в которых проживает более 120 тысяч жителей. Об этом сообщили в министерстве информации республики Крым.
«На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией (1200 миллиметров) произошла авария», — говорится в сообщении ведомства. В связи с аварией в городе приостановлены занятия в школах и детских сада.
К жилым домам организован подвоз воды, для этого предусмотрено восемь единиц техники. На данный момент специалисты ГУП РК «Вода Крыма» проводят аварийно-восстановительные работы на центральном водоводе Евпатории.
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