Екатеринбургский айтишник назвал «ЧВК Редан» спецоперацией Запада

Айтишник из Екатеринбурга назвал появление «ЧВК Редан» спецоперацией Запада

Подростков из «ЧВК Редан» упрекают в агрессии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«ЧВК Редан» может являться информационным проектом западных спецслужб, направленным на дестабилизацию регионов России. Таким мнением с URA.RU поделился специалист по информационным операциям, сотрудник центра подготовки «Каскад Урал». Он помогает готовить бойцов, в том числе и для отправки на фронт, его имя не называется в целях безопасности.

«„ЧВК Редан“ — это одна из специальных информационных операций, разработанная теми, кому выгодна дестабилизация российских регионов. Представляете, какая классная картинка — ОМОН бьет или задерживает подростков? В этом заинтересованы западные спецслужбы. Возможно, изначально уже какая-то субкультура была, ее просто направили в определенное русло», — считает айтишник.

Аббревиатуру ЧВК в названии подросткового движения он объясняет желанием хайпа. «Частная военная компания на то и компания, что у нее есть оружие, определенная иерархия, финансирование, командование, идеология и задачи. Здесь же ничего такого нет. Это такая же субкультура, как эмо, готы, скинхеды, ничего военизированного», — продолжает собеседник.

Он считает, что «ЧВК Редан» развивается и управляется через соцсети. Эксперт предполагает, что подростковое движение будет распространяться по всей России и набирать обороты.

В Екатеринбурге члены «ЧВК Редан» уже призывали сторонников избивать людей в торговых центрах. В одном из ТЦ подростки устроили сходку, и были замечены корреспондентом URA.RU.