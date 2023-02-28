Братья Запашные выберут в Перми лучших юных циркачей

01 марта 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Юные циркачи покажут свое искусство профессионалам Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов объявил о скором начале приема заявок от участников. В этом году лучших циркачей будут выбирать знаменитые Эдгард и Аскольд Запашные, сообщили в Центре по реализации проектов в сфере культуры. «Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются с 20 марта по 28 апреля в онлайн-формате. И самое крутое — в этом году в коллегии судей кроме председателя Эдгарда Запашного будет сидеть его брат Аскольд!» — говорится в соцсетях центра. Конкурс юных циркачей в Перми проводится с 2019 года. За победу участники 5-18 лет борются в шести номинациях: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика, клоунада и иллюзия.

В Перми фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов объявил о скором начале приема заявок от участников. В этом году лучших циркачей будут выбирать знаменитые Эдгард и Аскольд Запашные, сообщили в Центре по реализации проектов в сфере культуры. «Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются с 20 марта по 28 апреля в онлайн-формате. И самое крутое — в этом году в коллегии судей кроме председателя Эдгарда Запашного будет сидеть его брат Аскольд!» — говорится в соцсетях центра. Конкурс юных циркачей в Перми проводится с 2019 года. За победу участники 5-18 лет борются в шести номинациях: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика, клоунада и иллюзия.