28 февраля 2023

Братья Запашные выберут в Перми лучших юных циркачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая репетиция с животными в цирке. Екатеринбург , цирк, акробат, цирковое представление
Юные циркачи покажут свое искусство профессионалам Фото:

В Перми фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов объявил о скором начале приема заявок от участников. В этом году лучших циркачей будут выбирать знаменитые Эдгард и Аскольд Запашные, сообщили в Центре по реализации проектов в сфере культуры.

«Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются с 20 марта по 28 апреля в онлайн-формате. И самое крутое — в этом году в коллегии судей кроме председателя Эдгарда Запашного будет сидеть его брат Аскольд!» — говорится в соцсетях центра.

Конкурс юных циркачей в Перми проводится с 2019 года. За победу участники 5-18 лет борются в шести номинациях: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика, клоунада и иллюзия.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов объявил о скором начале приема заявок от участников. В этом году лучших циркачей будут выбирать знаменитые Эдгард и Аскольд Запашные, сообщили в Центре по реализации проектов в сфере культуры. «Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются с 20 марта по 28 апреля в онлайн-формате. И самое крутое — в этом году в коллегии судей кроме председателя Эдгарда Запашного будет сидеть его брат Аскольд!» — говорится в соцсетях центра. Конкурс юных циркачей в Перми проводится с 2019 года. За победу участники 5-18 лет борются в шести номинациях: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика, клоунада и иллюзия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...