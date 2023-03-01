Чем опасно завезенное на Украину для провокации вещество «Би-Зет». Видео

Клинический фармаколог Эдигер: «Би-Зет» вызывает полную дисфункцию психики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, химзащита, камуфляж, военные, противогаз, nato, солдат, костюм химзащиты, солдаты нато
Пораженному «Би-Зетом» потребуется экстренная психиатрическая помощь, считает Александр Эдигер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Психотропное вещество «Би-Зет», с помощью которого США готовят крупную провокацию на Украине, вызывает полную дисфункцию психики. Об этом сообщил клинический фармаколог Александр Эдигер.

«При попадании очень небольших, мизерных количеств этого вещества, в организме развивается галлюцинаторный синдром, галлюциноз, при котором возможно совершенного неконтролируемое поведение, паника, эффекты галлюцинации всех видов», — добавил клинический фармаколог Пятому каналу.

Эксперт отметил, что название «Би-Зет» — это натовский код отравляющего вещества психотропного эффекта, известно о нем несколько десятков лет. Его США применяли во Вьетнаме, однако после было доложено о полном уничтожении запасов химиката. Тем не менее образцы были сохранены, и сейчас есть несколько его вариантов.

По словам Александра Эдигера, пока нет точных заключений о выведении химиката из организма человека. Он предположил, что в первую очередь пораженному «Би-Зетом» потребуется экстренная психиатрическая помощь.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов заявил, что США готовят крупную провокацию с применением химических веществ на Украине. Использовать они планируют «Би-Зет». Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач заявил URA.RU, что, сообщая о грядущих провокациях США в отношении применения химического оружия в зоне спецоперации на Украине, Министерство обороны России тем самым снижает риск их возникновения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Психотропное вещество «Би-Зет», с помощью которого США готовят крупную провокацию на Украине, вызывает полную дисфункцию психики. Об этом сообщил клинический фармаколог Александр Эдигер. «При попадании очень небольших, мизерных количеств этого вещества, в организме развивается галлюцинаторный синдром, галлюциноз, при котором возможно совершенного неконтролируемое поведение, паника, эффекты галлюцинации всех видов», — добавил клинический фармаколог Пятому каналу. Эксперт отметил, что название «Би-Зет» — это натовский код отравляющего вещества психотропного эффекта, известно о нем несколько десятков лет. Его США применяли во Вьетнаме, однако после было доложено о полном уничтожении запасов химиката. Тем не менее образцы были сохранены, и сейчас есть несколько его вариантов. По словам Александра Эдигера, пока нет точных заключений о выведении химиката из организма человека. Он предположил, что в первую очередь пораженному «Би-Зетом» потребуется экстренная психиатрическая помощь. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов заявил, что США готовят крупную провокацию с применением химических веществ на Украине. Использовать они планируют «Би-Зет». Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач заявил URA.RU, что, сообщая о грядущих провокациях США в отношении применения химического оружия в зоне спецоперации на Украине, Министерство обороны России тем самым снижает риск их возникновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...