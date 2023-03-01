Чем опасно завезенное на Украину для провокации вещество «Би-Зет». Видео

Клинический фармаколог Эдигер: «Би-Зет» вызывает полную дисфункцию психики

01 марта 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Пораженному «Би-Зетом» потребуется экстренная психиатрическая помощь, считает Александр Эдигер Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Психотропное вещество «Би-Зет», с помощью которого США готовят крупную провокацию на Украине, вызывает полную дисфункцию психики. Об этом сообщил клинический фармаколог Александр Эдигер. «При попадании очень небольших, мизерных количеств этого вещества, в организме развивается галлюцинаторный синдром, галлюциноз, при котором возможно совершенного неконтролируемое поведение, паника, эффекты галлюцинации всех видов», — добавил клинический фармаколог Пятому каналу. Эксперт отметил, что название «Би-Зет» — это натовский код отравляющего вещества психотропного эффекта, известно о нем несколько десятков лет. Его США применяли во Вьетнаме, однако после было доложено о полном уничтожении запасов химиката. Тем не менее образцы были сохранены, и сейчас есть несколько его вариантов. По словам Александра Эдигера, пока нет точных заключений о выведении химиката из организма человека. Он предположил, что в первую очередь пораженному «Би-Зетом» потребуется экстренная психиатрическая помощь. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов заявил, что США готовят крупную провокацию с применением химических веществ на Украине. Использовать они планируют «Би-Зет». Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач заявил URA.RU, что, сообщая о грядущих провокациях США в отношении применения химического оружия в зоне спецоперации на Украине, Министерство обороны России тем самым снижает риск их возникновения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Психотропное вещество «Би-Зет», с помощью которого США готовят крупную провокацию на Украине, вызывает полную дисфункцию психики. Об этом сообщил клинический фармаколог Александр Эдигер. «При попадании очень небольших, мизерных количеств этого вещества, в организме развивается галлюцинаторный синдром, галлюциноз, при котором возможно совершенного неконтролируемое поведение, паника, эффекты галлюцинации всех видов», — добавил клинический фармаколог Пятому каналу. Эксперт отметил, что название «Би-Зет» — это натовский код отравляющего вещества психотропного эффекта, известно о нем несколько десятков лет. Его США применяли во Вьетнаме, однако после было доложено о полном уничтожении запасов химиката. Тем не менее образцы были сохранены, и сейчас есть несколько его вариантов. По словам Александра Эдигера, пока нет точных заключений о выведении химиката из организма человека. Он предположил, что в первую очередь пораженному «Би-Зетом» потребуется экстренная психиатрическая помощь. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов заявил, что США готовят крупную провокацию с применением химических веществ на Украине. Использовать они планируют «Би-Зет». Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач заявил URA.RU, что, сообщая о грядущих провокациях США в отношении применения химического оружия в зоне спецоперации на Украине, Министерство обороны России тем самым снижает риск их возникновения.