В Пермском крае нашли деревню с «африканским» названием

Пермская деревня Чад вошла в список населенных пунктов с необычными именами

02 марта 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Необычное название деревня получила в честь протекающей поблизости реки (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Один из населенных пунктов Пермского края вошел в список необычных названий, составленный аналитиками российского сервисом путешествий Туту.ру. Речь о деревне Чад Октябрьского городского округа, название которой совпадает с наименованием государства в Африке. «Чад, деревня Октябрьского городского округа Пермского края. Никаких связей с государством в Центральной Африке это село не имеет, оно носит имя протекающей здесь реки. Название реки, в свою очередь, происходит от тюркского родового имени Чат», — говорится в исследовании. Также уточняется, что данный населенный пункт был основан в 1916 году во время строительства железнодорожной ветки Казань — Екатеринбург. Позже он стал городом, получившим в советское время название Октябрьский. При этом небольшой поселок возле станции сохранил имя Чад. Всего в список необычных названий вошли 23 населенных пункта России. Среди них село Иран, расположенное в Северной Осетии, хутор Литва, находящийся в Курской области, деревня Косово Новгородской области и другие.

Один из населенных пунктов Пермского края вошел в список необычных названий, составленный аналитиками российского сервисом путешествий Туту.ру. Речь о деревне Чад Октябрьского городского округа, название которой совпадает с наименованием государства в Африке. «Чад, деревня Октябрьского городского округа Пермского края. Никаких связей с государством в Центральной Африке это село не имеет, оно носит имя протекающей здесь реки. Название реки, в свою очередь, происходит от тюркского родового имени Чат», — говорится в исследовании. Также уточняется, что данный населенный пункт был основан в 1916 году во время строительства железнодорожной ветки Казань — Екатеринбург. Позже он стал городом, получившим в советское время название Октябрьский. При этом небольшой поселок возле станции сохранил имя Чад. Всего в список необычных названий вошли 23 населенных пункта России. Среди них село Иран, расположенное в Северной Осетии, хутор Литва, находящийся в Курской области, деревня Косово Новгородской области и другие.