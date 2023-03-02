В ХМАО мэрия заплатит миллион за увольнение директора скандального учреждения

В Урае директору скандального учреждения заплатили миллион за увольнение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Урае работодатель уволил директора муниципального учреждения «Культура» Сергея Выродова. В качестве компенсации ему выплатили почти миллион рублей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации города.

«Уволили без объяснения причины, в одностороннем порядке, по 278 статье трудового кодекса — по инициативе работодателя. При этом ему выплатили почти миллион рублей отступных, которые включают в себя три оклада, неиспользованный отпуск, тринадцатую зарплату», — сказал источник.

Сам Выродов подтвердил увольнение, однако подробнее комментировать ситуацию отказался. Другой источник из близкого круга Выродова рассказал, что причиной увольнения якобы является желание работодателя поставить на должность директора другого человека. «В этом и была причина регулярных проверок, но уволить его таким способом не удавалось. Есть мнение, что его место должен занять заместитель Выродова Дмитрий Зайцев, либо его бывший подчиненный Алексей Примак, который ранее возглавлял культурно-исторический центр МАУ „Культура“. Сейчас приме является директором местного телерадиоканала „Спектр+“», — сказал источник.

В администрации Урая подтвердили, что трудовые отношения с Выродовым прекращены на основании ч.2 ст. 278 ТК РФ по инициативе учредителя. «Мотивировка прекращения трудового договора по данному основанию не требуется, мерой юридической ответственности данное увольнение не является», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что из-за регулярных проверок в МАУ «Культура» в Урае массово увольняются сотрудники. А незадолго до этого кто-то инициировал сбор подписей за отставку Выродова. Источник агентства тогда предположил, что организаторами стали заведующий культурно-историческим центром Ольга Бычкова и заместитель Выродова Дмитрий Зайцев. После этого жители Урая коллективно обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить Выродова.