06 марта 2023

Челябинские полицейские сняли праздничный клип для женщин. Видео

ГУ МВД по Челябинской области презентовало клип к 8 марта
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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, студия звукозаписи
Полицейские исполнили песню Олега Газманова «Салют весне» Фото:

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области поздравили женщин с праздником 8 марта и сняли для них музыкальный клип. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, они исполнили песню Олега Газманова «Салют весне».

«Композиция заряжает позитивным настроением. Ее строки о том, что „даже в пробках, пока что робко, появляются улыбки без причин“, как будто написаны об акции „Цветы для автоледи“, которую ежегодно накануне праздника проводят полицейские», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве пожелали женщинам счастья и весеннего настроения. Там добавили, что благодаря женщинам мужчины становятся сильнее, а мир — светлее, добрее и гармоничнее.

Ранее полицейские сняли клип в честь 23 февраля. Сотрудники исполнили песню Сергея Бобунца «На передовой».

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Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области поздравили женщин с праздником 8 марта и сняли для них музыкальный клип. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, они исполнили песню Олега Газманова «Салют весне». «Композиция заряжает позитивным настроением. Ее строки о том, что „даже в пробках, пока что робко, появляются улыбки без причин“, как будто написаны об акции „Цветы для автоледи“, которую ежегодно накануне праздника проводят полицейские», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве пожелали женщинам счастья и весеннего настроения. Там добавили, что благодаря женщинам мужчины становятся сильнее, а мир — светлее, добрее и гармоничнее. Ранее полицейские сняли клип в честь 23 февраля. Сотрудники исполнили песню Сергея Бобунца «На передовой».
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