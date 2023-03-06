Челябинские полицейские сняли праздничный клип для женщин. Видео

ГУ МВД по Челябинской области презентовало клип к 8 марта

07 марта 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Полицейские исполнили песню Олега Газманова «Салют весне» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области поздравили женщин с праздником 8 марта и сняли для них музыкальный клип. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, они исполнили песню Олега Газманова «Салют весне». «Композиция заряжает позитивным настроением. Ее строки о том, что „даже в пробках, пока что робко, появляются улыбки без причин“, как будто написаны об акции „Цветы для автоледи“, которую ежегодно накануне праздника проводят полицейские», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве пожелали женщинам счастья и весеннего настроения. Там добавили, что благодаря женщинам мужчины становятся сильнее, а мир — светлее, добрее и гармоничнее. Ранее полицейские сняли клип в честь 23 февраля. Сотрудники исполнили песню Сергея Бобунца «На передовой».

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области поздравили женщин с праздником 8 марта и сняли для них музыкальный клип. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, они исполнили песню Олега Газманова «Салют весне». «Композиция заряжает позитивным настроением. Ее строки о том, что „даже в пробках, пока что робко, появляются улыбки без причин“, как будто написаны об акции „Цветы для автоледи“, которую ежегодно накануне праздника проводят полицейские», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве пожелали женщинам счастья и весеннего настроения. Там добавили, что благодаря женщинам мужчины становятся сильнее, а мир — светлее, добрее и гармоничнее. Ранее полицейские сняли клип в честь 23 февраля. Сотрудники исполнили песню Сергея Бобунца «На передовой».