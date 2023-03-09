09 марта 2023

В Уральском институте связи в Екатеринбурге внезапно отменили пары

© Служба новостей «URA.RU»
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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу, институт, аудитория, учебный кабинет
По какой причине отменили пары, представители института не поясняют Фото:

В Уральском техническом институте связи и информатики (УрТИСИ СибГУТИ) внезапном отменили пары. Об этом сообщили в приемной вуза.

«Пары отменены. Относительно минирования — пока не могу ничего прокомментировать», — заявили представители УрТИСИ СибГУТИ. По словам читателей, лекции отменили без объяснения причин, но студенты обсуждают между собой, что речь идет о минировании.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее студентов Уральского государственного аграрного университета сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании.

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В Уральском техническом институте связи и информатики (УрТИСИ СибГУТИ) внезапном отменили пары. Об этом сообщили в приемной вуза. «Пары отменены. Относительно минирования — пока не могу ничего прокомментировать», — заявили представители УрТИСИ СибГУТИ. По словам читателей, лекции отменили без объяснения причин, но студенты обсуждают между собой, что речь идет о минировании. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее студентов Уральского государственного аграрного университета сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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