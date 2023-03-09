В Уральском институте связи в Екатеринбурге внезапно отменили пары

10 марта 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

По какой причине отменили пары, представители института не поясняют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском техническом институте связи и информатики (УрТИСИ СибГУТИ) внезапном отменили пары. Об этом сообщили в приемной вуза. «Пары отменены. Относительно минирования — пока не могу ничего прокомментировать», — заявили представители УрТИСИ СибГУТИ. По словам читателей, лекции отменили без объяснения причин, но студенты обсуждают между собой, что речь идет о минировании. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее студентов Уральского государственного аграрного университета сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании.

В Уральском техническом институте связи и информатики (УрТИСИ СибГУТИ) внезапном отменили пары. Об этом сообщили в приемной вуза. «Пары отменены. Относительно минирования — пока не могу ничего прокомментировать», — заявили представители УрТИСИ СибГУТИ. По словам читателей, лекции отменили без объяснения причин, но студенты обсуждают между собой, что речь идет о минировании. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее студентов Уральского государственного аграрного университета сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании.