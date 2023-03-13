Экс-советник Кучмы: Запад использует украинцев из-за Зеленского

Запад использует украинцев и кормит их обещаниями о новом оружии из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский позволяет это делать. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Оружие, которое надо для наступления, отсутствует — только кормят завтраками. <…> Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе. Ну Зеленский дает, чтобы использовали, а кто еще», — сказал Соскин в видео на своем
Ранее Соскин уже выступал с заявлением, что украинский президент установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию. Он отмечал, что с приходом Зеленского к власти на Украину вернулись «фашистские времена».
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