Экс-советник Кучмы: Запад использует украинцев из-за Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский позволяет дурить украинцев, считает Олег Соскин Фото:

Запад использует украинцев и кормит их обещаниями о новом оружии из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский позволяет это делать. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Оружие, которое надо для наступления, отсутствует — только кормят завтраками. <…> Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе. Ну Зеленский дает, чтобы использовали, а кто еще», — сказал Соскин в видео на своем youtube-канале.

Ранее Соскин уже выступал с заявлением, что украинский президент установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию. Он отмечал, что с приходом Зеленского к власти на Украину вернулись «фашистские времена».

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Запад использует украинцев и кормит их обещаниями о новом оружии из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский позволяет это делать. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Оружие, которое надо для наступления, отсутствует — только кормят завтраками. <…> Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе. Ну Зеленский дает, чтобы использовали, а кто еще», — сказал Соскин в видео на своем youtube-канале. Ранее Соскин уже выступал с заявлением, что украинский президент установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию. Он отмечал, что с приходом Зеленского к власти на Украину вернулись «фашистские времена».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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