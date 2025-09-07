Западные страны по сути ничего не могут противопоставить России в попытке завершить конфликт на Украине, кроме как продолжать вводить против Москвы санкции. С таким мнением выступили обозреватели Financial Times, проанализировав заявления европейских политиков. Также аналитики отмечают, что Запад продолжает быть зависимым от США.
«Крайне важно „заставить Россию сесть за стол переговоров“ с помощью санкций, которые ЕС обсуждает с США, чтобы усилить давление на Москву», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в разговоре с FT, подчеркивая, что других рычагов давления на Россию у западных политиков нет. Причем обсуждение украинского конфликта, включая разработку планов по поддержке Киева, также ни к чему не привело.
Причем в этот процесс были активно вовлечены США и НАТО, что подчеркивает зависимость Европы от американской политики, передают журналисты. В целом многие европейские страны продемонстрировали свою неспособность к самостоятельному решению, подчеркивают авторы материала.
В России неоднократно отмечали, что успешно преодолели санкционное давление со стороны стран Запада. Это признавали даже за рубежом. Российский президент Владимир Путин в июне 2025 года говорил также, что страны ЕС вредят самим себе, пытаясь вводить экономические ограничения против РФ. Европейские страны также продолжают покупать российский газ, причем некоторые это делают тайно. Президент США Дональд Трамп хочет также оставить Европу без российского газа, передает MK.RU.
