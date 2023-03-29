29 марта 2023

В горнозаводской части Челябинской области выпадет снег

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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, деревья в снегу, виды города, мороз
Снегопады ожидаются 1 апреля на севере региона Фото:

В горнозаводской части Челябинской области 1 апреля выпадет снег. Синоптики предупредили о том, что второй месяц весны начнется со снегопадов в Златоусте, Миассе, Сатке, Трехгорном, Усть-Катаве и Кусе.

«В северной части региона 1 апреля пройдут снегопады с дождем. Снежные осадки начнутся с вечера 31 марта и продолжаться до дня 1 апреля в Златоусте, Миассе, Сатке, Трехгорном, Усть-Катаве и Кусе», — сообщается в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, в Бакале, Катав-Ивановске, Симе, Юрюзани и Миньяре пройдут дожди. В остальных городах горнозаводской части области осадков не ожидается.

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В горнозаводской части Челябинской области 1 апреля выпадет снег. Синоптики предупредили о том, что второй месяц весны начнется со снегопадов в Златоусте, Миассе, Сатке, Трехгорном, Усть-Катаве и Кусе. «В северной части региона 1 апреля пройдут снегопады с дождем. Снежные осадки начнутся с вечера 31 марта и продолжаться до дня 1 апреля в Златоусте, Миассе, Сатке, Трехгорном, Усть-Катаве и Кусе», — сообщается в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. По прогнозам синоптиков, в Бакале, Катав-Ивановске, Симе, Юрюзани и Миньяре пройдут дожди. В остальных городах горнозаводской части области осадков не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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