В горнозаводской части Челябинской области выпадет снег

Снегопады ожидаются 1 апреля на севере региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горнозаводской части Челябинской области 1 апреля выпадет снег. Синоптики предупредили о том, что второй месяц весны начнется со снегопадов в Златоусте, Миассе, Сатке, Трехгорном, Усть-Катаве и Кусе.

«В северной части региона 1 апреля пройдут снегопады с дождем. Снежные осадки начнутся с вечера 31 марта и продолжаться до дня 1 апреля в Златоусте, Миассе, Сатке, Трехгорном, Усть-Катаве и Кусе», — сообщается в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, в Бакале, Катав-Ивановске, Симе, Юрюзани и Миньяре пройдут дожди. В остальных городах горнозаводской части области осадков не ожидается.