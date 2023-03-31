На Уральском заводе гражданской авиации назначили гендиректора

Сергей Федоров, исполнявший обязанности генерального директора Уральского завода гражданской авиации (УзГА) после ухода Вадима Бадеха в структуру «Ростеха», официально назначен на должность гендиректора. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба предприятия.
«Собрание акционеров АО „УзГА“ утвердило на должность генерального директора общества Сергея Федорова. На высокой руководящей позиции он продолжит работу по трансформации предприятия в многопрофильную авиастроительную компанию, имеющую компетенции в разработке, производстве и послепродажном обслуживании авиационной техники и агрегатов», — говорится в сообщении.
В частности, на УзГА продолжат работы по созданию линейки гражданских воздушных судов и авиационных двигателей, будут расширять производственные возможности и расширять сервисные подразделения в других регионах России.
В феврале Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Вместо него исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Федоров.
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