На Уральском заводе гражданской авиации назначили гендиректора

Гендиректором УзГА назначили Сергея Федорова
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Должность гендиректора занял Сергей Федоров, после ухода Вадима Бадехи исполнявший обязанности гендиректора Фото:

Сергей Федоров, исполнявший обязанности генерального директора Уральского завода гражданской авиации (УзГА) после ухода Вадима Бадеха в структуру «Ростеха», официально назначен на должность гендиректора. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба предприятия.

«Собрание акционеров АО „УзГА“ утвердило на должность генерального директора общества Сергея Федорова. На высокой руководящей позиции он продолжит работу по трансформации предприятия в многопрофильную авиастроительную компанию, имеющую компетенции в разработке, производстве и послепродажном обслуживании авиационной техники и агрегатов», — говорится в сообщении.

В частности, на УзГА продолжат работы по созданию линейки гражданских воздушных судов и авиационных двигателей, будут расширять производственные возможности и расширять сервисные подразделения в других регионах России.

В феврале Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Вместо него исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Федоров.

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Сергей Федоров, исполнявший обязанности генерального директора Уральского завода гражданской авиации (УзГА) после ухода Вадима Бадеха в структуру «Ростеха», официально назначен на должность гендиректора. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба предприятия. «Собрание акционеров АО „УзГА“ утвердило на должность генерального директора общества Сергея Федорова. На высокой руководящей позиции он продолжит работу по трансформации предприятия в многопрофильную авиастроительную компанию, имеющую компетенции в разработке, производстве и послепродажном обслуживании авиационной техники и агрегатов», — говорится в сообщении. В частности, на УзГА продолжат работы по созданию линейки гражданских воздушных судов и авиационных двигателей, будут расширять производственные возможности и расширять сервисные подразделения в других регионах России. В феврале Вадим Бадеха, возглавлявший Уральский завод гражданской авиации, был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех»). Вместо него исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Федоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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