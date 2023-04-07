Арестованный глава завода Гайсин: «Напали, решив, что я легкая добыча»

Гендиректор каменского оборонного завода «Исеть» Малик Гайсин дал эксклюзивный комментарий URA.RU

Малик Гайсин (справа) заявляет о своей невиновности Фото: Сергей Батин

Гендиректор завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малик Гайсин назвал свое уголовное дело фальсификацией, а решение суда по изъятию контрольного пакета акций — фарсом. В эксклюзивном комментарии для URA.RU бизнесмен заявил о произволе и беззаконии со стороны силовиков.

«Сфальфицировав уголовное дело, силовые структуры превратили гражданско-правовые отношения — займы под 9% годовых, которые возращены — в уголовное преступление и посадили меня под домашний арест. Парализовав всю мою предпринимательскую деятельность с целью разграбления моего имущества и денег», — заявил Малик Гайсин.

Бизнесмен подчеркнул, что всегда работал в правовом поле, экономя деньги на развитие производства. «Экономил даже на своей зарплате в качестве генерального директора завода „Исеть“. Я в течение 12 лет получал зарплату один рубль в месяц и скопил 1,5 млрд на счетах завода», — говорит Гайсин.

По его словам, задолженность завода по гособоронзаказу (ГОЗ) на момент отстранения директора была в пределах месячного объема производства. «90% предприятий, выполняющих ГОЗ, имеют большую задолженность, но напали на меня, видимо, решив, что я легкая добыча», — считает глава предприятия.

Гайсин назвал фарсом решение Ленинского суда, обратившего в доход государства крупный пакет акций оборонного предприятия, принадлежавший ему. «Суд по акциям завода „Исеть“ превратился в фарс, когда иск Генеральной прокуратуры, не содержащий ни одного факта, события и не опирающийся ни на один закон (только одна ложь и клевета) районным судом полностью удовлетворяется. Но решение в течение двух недель так и не написано: очевидно, что судье нечего написать, не на что сослаться», — уверен Гайсин.

Бизнесмен заявил, что невиновен, потому что не нарушал ни одного закона. «Эта ситуация абсолютного беззакония, произвола и несправедливости подорвала мое здоровье», — добавил он.

Ранее гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин был помещен под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Мера пресечения избрана до 13 мая. как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.