ТАСС: базы для носителей суперторпед «Посейдон» будут готовы в 2024 году 27 марта 2023 в 06:58 Размер текста - 17 + Строительство объектов базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск» могут завершить в 2024 году Фото: Министерство обороны Великобритании Строительство объектов базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск» планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил источник, близкий к оборонному ведомству России. Речь идет о подлодках, которые станут носителями беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью. «Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок специального назначения „Белгород“ и „Хабаровск“, которые станут носителями суперторпед „Посейдон“, будет завершено в начале 2024 года», — передает слова источника ТАСС в своем telegram-канале. По словам собеседника агентства, подлодки спецназначения задействуют для решения задач стратегического сдерживания. ТАСС уточняет, что официальным подтверждением этой информации не располагает. Ранее URA.RU сообщало, что Россия изготовила торпеду «Посейдон», скорость и глубина запуска которой исключает возможность перехвата. Ракета доставляет ядерный заряд на любое расстояние и впервые торпеды «Посейдон» погрузят на подлодку «Белгород». Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы еще три атомные подводные лодки подобные крейсеру «Император Александр III» пополнят Военно-морской флот России. Строительство объектов базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск» планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил источник, близкий к оборонному ведомству России. Речь идет о подлодках, которые станут носителями беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью. «Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок специального назначения „Белгород“ и „Хабаровск“, которые станут носителями суперторпед „Посейдон“, будет завершено в начале 2024 года», — передает слова источника ТАСС в своем telegram-канале. По словам собеседника агентства, подлодки спецназначения задействуют для решения задач стратегического сдерживания. ТАСС уточняет, что официальным подтверждением этой информации не располагает. Ранее URA.RU сообщало, что Россия изготовила торпеду «Посейдон», скорость и глубина запуска которой исключает возможность перехвата. Ракета доставляет ядерный заряд на любое расстояние и впервые торпеды «Посейдон» погрузят на подлодку «Белгород». Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы еще три атомные подводные лодки подобные крейсеру «Император Александр III» пополнят Военно-морской флот России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям