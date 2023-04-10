Суд отправил в колонию свердловских авторитетов, создавших группировку АУЕ*

Александр Красиев и Алексей Колбасов создали группировку, когда находились в колонии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Свердловские авторитеты Александр Красиев и Алексей Колбасов, которые создали в колонии ячейку запрещенной в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), получили десять и шесть лет колонии соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Александру Красиеву было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания, назначенного другим приговором, Алексея Колбасова суд приговорил к шести годам лишения свободы», — сообщили в суде.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ячейка экстремистской организации существовала с весны по зиму 2021 года. Красиев выступил главарем группировки и решал, кого и как наказывать согласно внутренним порядкам криминального мира. Колбасов выступал лишь помощником в группировке. Авторитетов наказали по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, создании экстремистской организации и применении насилия к другим людям.

*Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.