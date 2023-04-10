Суд отправил в колонию свердловских авторитетов, создавших группировку АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Александр Красиев и Алексей Колбасов создали группировку, когда находились в колонии Фото:

Свердловские авторитеты Александр Красиев и Алексей Колбасов, которые создали в колонии ячейку запрещенной в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), получили десять и шесть лет колонии соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Александру Красиеву было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания, назначенного другим приговором, Алексея Колбасова суд приговорил к шести годам лишения свободы», — сообщили в суде.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ячейка экстремистской организации существовала с весны по зиму 2021 года. Красиев выступил главарем группировки и решал, кого и как наказывать согласно внутренним порядкам криминального мира. Колбасов выступал лишь помощником в группировке. Авторитетов наказали по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, создании экстремистской организации и применении насилия к другим людям.

*Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Свердловские авторитеты Александр Красиев и Алексей Колбасов, которые создали в колонии ячейку запрещенной в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), получили десять и шесть лет колонии соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Александру Красиеву было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания, назначенного другим приговором, Алексея Колбасова суд приговорил к шести годам лишения свободы», — сообщили в суде. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ячейка экстремистской организации существовала с весны по зиму 2021 года. Красиев выступил главарем группировки и решал, кого и как наказывать согласно внутренним порядкам криминального мира. Колбасов выступал лишь помощником в группировке. Авторитетов наказали по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, создании экстремистской организации и применении насилия к другим людям. *Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...