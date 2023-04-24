Синоптики пообещали свердловчанам теплые безоблачные дни

В Свердловской области ближайшие три дня температура воздуха днем будет достигать +20 градусов. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин.
«Во вторник 25 апреля интенсивный заток тепла с юго-западного направления охватит всю Свердловскую область. Под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода, что обеспечит дневной прогрев выше +20 градусов», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура по Свердловской области сегодня будет варьироваться от +19 до +24 градусов. На 26 и 27 апреля столбик не опустится ниже 20 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало о шквалистом ветре до 18 м/с, который местами ожидается в Свердловской области 25 апреля. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС.
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