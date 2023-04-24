24 апреля 2023

Синоптики пообещали свердловчанам теплые безоблачные дни

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Виды Екатеринбурга, небо, солнце, пешеходы, проспект ленина
В ближайшие дни температура будет достигать + 20 градусов Фото:

В Свердловской области ближайшие три дня температура воздуха днем будет достигать +20 градусов. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин.

«Во вторник 25 апреля интенсивный заток тепла с юго-западного направления охватит всю Свердловскую область. Под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода, что обеспечит дневной прогрев выше +20 градусов», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура по Свердловской области сегодня будет варьироваться от +19 до +24 градусов. На 26 и 27 апреля столбик не опустится ниже 20 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало о шквалистом ветре до 18 м/с, который местами ожидается в Свердловской области 25 апреля. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС.

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В Свердловской области ближайшие три дня температура воздуха днем будет достигать +20 градусов. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин. «Во вторник 25 апреля интенсивный заток тепла с юго-западного направления охватит всю Свердловскую область. Под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода, что обеспечит дневной прогрев выше +20 градусов», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура по Свердловской области сегодня будет варьироваться от +19 до +24 градусов. На 26 и 27 апреля столбик не опустится ниже 20 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало о шквалистом ветре до 18 м/с, который местами ожидается в Свердловской области 25 апреля. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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