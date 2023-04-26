Замгенпрокурора РФ встретился с пострадавшими в Сосьве

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев прилетел в Сосьву
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
С жителями поселка Сосьва (Свердловская область), которые остались без домов из-за мощного пожара, 26 апреля встретился заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Об этом сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.
«Сегодня с погорельцами в Сосьве встретился замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев», — написал Никифоров в telegram-канале. Он добавил, что каждому жителю будет оказана помощь.
Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. URA.RU собрало всю актуальную информацию о происшествии в свердловском поселке в одном материале.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!