Замгенпрокурора РФ встретился с пострадавшими в Сосьве

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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев прилетел в Сосьву Фото:
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Пожары в Свердловской области

С жителями поселка Сосьва (Свердловская область), которые остались без домов из-за мощного пожара, 26 апреля встретился заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Об этом сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

«Сегодня с погорельцами в Сосьве встретился замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев», — написал Никифоров в telegram-канале. Он добавил, что каждому жителю будет оказана помощь.

Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. URA.RU собрало всю актуальную информацию о происшествии в свердловском поселке в одном материале.

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С жителями поселка Сосьва (Свердловская область), которые остались без домов из-за мощного пожара, 26 апреля встретился заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Об этом сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров. «Сегодня с погорельцами в Сосьве встретился замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев», — написал Никифоров в telegram-канале. Он добавил, что каждому жителю будет оказана помощь. Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. URA.RU собрало всю актуальную информацию о происшествии в свердловском поселке в одном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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