Вучич опроверг свою госпитализацию

Алесандр Вучич заявил, что он в порядке
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полностью здоров, а новости о его госпитализации не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам сербский глава.
«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в турне по Сербии», — рассказал Александр Вучич
Ранее авторы издания Politika писали, что президент Сербии был госпитализирован. Его доставили в больницу в экстренном порядке, уточнялось в материале.
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