Вучич опроверг свою госпитализацию

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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Алесандр Вучич заявил, что он в порядке Фото:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полностью здоров, а новости о его госпитализации не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам сербский глава.

«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в турне по Сербии», — рассказал Александр Вучич агентству Sputnik Serbia. Он отдельно подчеркнул, что слухи об ухудшении его здоровья были преувеличены.

Ранее авторы издания Politika писали, что президент Сербии был госпитализирован. Его доставили в больницу в экстренном порядке, уточнялось в материале.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полностью здоров, а новости о его госпитализации не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам сербский глава. «Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в турне по Сербии», — рассказал Александр Вучич агентству Sputnik Serbia. Он отдельно подчеркнул, что слухи об ухудшении его здоровья были преувеличены. Ранее авторы издания Politika писали, что президент Сербии был госпитализирован. Его доставили в больницу в экстренном порядке, уточнялось в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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