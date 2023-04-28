В Екатеринбурге неадекватный мужчина лег посреди дороги и просил задавить его. Видео

29 апреля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Мужчина бегал про проезжей части и просил сбить его Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Екатеринбурга ночью 29 апреля неизвестный мужчина лег на проезжую часть и просил водителей задавить его. Об этом рассказали очевидцы. «Сегодня ночью странный мужчина бегал по дороге и ложился перед авто. Он просил водителей сбить его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на очевидцев. Очевидцы предполагают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В городские отделения УМВД и ГИБДД информация о мужчине не поступала. Ранее URA.RU писало о жителе Екатеринбурга, севшем на оживленном перекрестке, чтобы привлечь внимание властей к плохому водоснабжению в доме на улице Патриса Лумумбы, 2. Историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак, которая попросила мэра города Алексея Орлова разобраться в ситуации. Позже жителям дома, сидевшим год без горячей воды, устранили проблему. Но потом воду вновь отключили.

В центре Екатеринбурга ночью 29 апреля неизвестный мужчина лег на проезжую часть и просил водителей задавить его. Об этом рассказали очевидцы. «Сегодня ночью странный мужчина бегал по дороге и ложился перед авто. Он просил водителей сбить его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на очевидцев. Очевидцы предполагают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В городские отделения УМВД и ГИБДД информация о мужчине не поступала. Ранее URA.RU писало о жителе Екатеринбурга, севшем на оживленном перекрестке, чтобы привлечь внимание властей к плохому водоснабжению в доме на улице Патриса Лумумбы, 2. Историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак, которая попросила мэра города Алексея Орлова разобраться в ситуации. Позже жителям дома, сидевшим год без горячей воды, устранили проблему. Но потом воду вновь отключили.