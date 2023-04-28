28 апреля 2023

В Екатеринбурге неадекватный мужчина лег посреди дороги и просил задавить его. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени. Тюмень , машины, автомобили, улица республики, весна, май
Мужчина бегал про проезжей части и просил сбить его Фото:

В центре Екатеринбурга ночью 29 апреля неизвестный мужчина лег на проезжую часть и просил водителей задавить его. Об этом рассказали очевидцы.

«Сегодня ночью странный мужчина бегал по дороге и ложился перед авто. Он просил водителей сбить его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на очевидцев.

Очевидцы предполагают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В городские отделения УМВД и ГИБДД информация о мужчине не поступала.

Ранее URA.RU писало о жителе Екатеринбурга, севшем на оживленном перекрестке, чтобы привлечь внимание властей к плохому водоснабжению в доме на улице Патриса Лумумбы, 2. Историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак, которая попросила мэра города Алексея Орлова разобраться в ситуации. Позже жителям дома, сидевшим год без горячей воды, устранили проблему. Но потом воду вновь отключили.

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В центре Екатеринбурга ночью 29 апреля неизвестный мужчина лег на проезжую часть и просил водителей задавить его. Об этом рассказали очевидцы. «Сегодня ночью странный мужчина бегал по дороге и ложился перед авто. Он просил водителей сбить его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на очевидцев. Очевидцы предполагают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В городские отделения УМВД и ГИБДД информация о мужчине не поступала. Ранее URA.RU писало о жителе Екатеринбурга, севшем на оживленном перекрестке, чтобы привлечь внимание властей к плохому водоснабжению в доме на улице Патриса Лумумбы, 2. Историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак, которая попросила мэра города Алексея Орлова разобраться в ситуации. Позже жителям дома, сидевшим год без горячей воды, устранили проблему. Но потом воду вновь отключили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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