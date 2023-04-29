В Свердловском городе запретят алкоголь на праздники

В Нижней Салде на майские праздники запретят продажу алкоголя в местах скопления людей

30 апреля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу алкоголя будет действовать 1, 6 и 9 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Нижняя Салда (Свердловская область) на майские праздники приостановят продажу алкоголя в местах скопления людей. Соответствующее постановление выпустила администрация города. «В целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, администрация городского округа Нижняя Салда постановляет временно ограничить торговлю алкогольной продукцией. Период ограничения будет действовать 1, 6 и 9 мая», — сказано в документе. Ограничения будут действовать на площади Свободы и на прилегающей к ней территории 1 и 9 мая с 08:00 до 23:00 часов. А также на перекрестке улиц Фрунзе и Ломоносова 6 мая с 08:00 до 13:00. Ранее URA.RU сообщало о запрете на продажу алкоголя в Екатеринбурге на майские праздники. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. Первые ограничения начнут действовать уже 30 апреля.

В городе Нижняя Салда (Свердловская область) на майские праздники приостановят продажу алкоголя в местах скопления людей. Соответствующее постановление выпустила администрация города. «В целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, администрация городского округа Нижняя Салда постановляет временно ограничить торговлю алкогольной продукцией. Период ограничения будет действовать 1, 6 и 9 мая», — сказано в документе. Ограничения будут действовать на площади Свободы и на прилегающей к ней территории 1 и 9 мая с 08:00 до 23:00 часов. А также на перекрестке улиц Фрунзе и Ломоносова 6 мая с 08:00 до 13:00. Ранее URA.RU сообщало о запрете на продажу алкоголя в Екатеринбурге на майские праздники. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. Первые ограничения начнут действовать уже 30 апреля.