В Свердловском городе запретят алкоголь на праздники

В городе Нижняя Салда (Свердловская область) на майские праздники приостановят продажу алкоголя в местах скопления людей. Соответствующее постановление выпустила администрация города.
«В целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, администрация городского округа Нижняя Салда постановляет временно ограничить торговлю алкогольной продукцией. Период ограничения будет действовать 1, 6 и 9 мая», — сказано в документе.
Ограничения будут действовать на площади Свободы и на прилегающей к ней территории 1 и 9 мая с 08:00 до 23:00 часов. А также на перекрестке улиц Фрунзе и Ломоносова 6 мая с 08:00 до 13:00.
Ранее URA.RU сообщало о запрете на продажу алкоголя в Екатеринбурге на майские праздники. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. Первые ограничения начнут действовать уже 30 апреля.
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