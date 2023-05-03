03 мая 2023

Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве у вокзала Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин взял дело на контроль Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело таксита, который, по версии силовиков, застрелил знакомого у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК РФ. Инцидент произошел вечером 3 мая.

Очевидцы сообщили о трупе, лежавшем у железнодорожного вокзала. На место приезжали сотрудники транспортной полиции, которые поймали предполагаемого убийцу, отняли у него пистолет и передали материалы в СК. Мужчину готовятся судить за убийство.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело таксита, который, по версии силовиков, застрелил знакомого у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК РФ. Инцидент произошел вечером 3 мая. Очевидцы сообщили о трупе, лежавшем у железнодорожного вокзала. На место приезжали сотрудники транспортной полиции, которые поймали предполагаемого убийцу, отняли у него пистолет и передали материалы в СК. Мужчину готовятся судить за убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...