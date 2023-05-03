Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве у вокзала Екатеринбурга

04 мая 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял дело на контроль Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело таксита, который, по версии силовиков, застрелил знакомого у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК РФ. Инцидент произошел вечером 3 мая. Очевидцы сообщили о трупе, лежавшем у железнодорожного вокзала. На место приезжали сотрудники транспортной полиции, которые поймали предполагаемого убийцу, отняли у него пистолет и передали материалы в СК. Мужчину готовятся судить за убийство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело таксита, который, по версии силовиков, застрелил знакомого у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК РФ. Инцидент произошел вечером 3 мая. Очевидцы сообщили о трупе, лежавшем у железнодорожного вокзала. На место приезжали сотрудники транспортной полиции, которые поймали предполагаемого убийцу, отняли у него пистолет и передали материалы в СК. Мужчину готовятся судить за убийство.