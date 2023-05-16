Госдеп США объявил награду в 10 млн долларов за данные о российском хакере

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В США предложили 10 млн долларов за информацию о хакере Михаиле Матвееве Фото:

В США объявили награду за информацию о местонахождении российского хакера Михаила Матвеева. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Матвеева подозревают в кибервымогательствах.

«Сегодня Государственный департамент объявил о предложении вознаграждения в рамках Программы поощрения транснациональной организованной преступности (TOCRP) в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению гражданина России Михаила Павловича Матвеева за транснациональную организованную преступность», — заявил Мэтью Миллер. Сообщение опубликовано на официальном сайте Госдепа.

Ранее российских хакеров обвинили в кибератаках на государственные сайты Италии. В атаках подозревается хакерская группировка Killnet, передает телеканал 360.

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В США объявили награду за информацию о местонахождении российского хакера Михаила Матвеева. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Матвеева подозревают в кибервымогательствах. «Сегодня Государственный департамент объявил о предложении вознаграждения в рамках Программы поощрения транснациональной организованной преступности (TOCRP) в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению гражданина России Михаила Павловича Матвеева за транснациональную организованную преступность», — заявил Мэтью Миллер. Сообщение опубликовано на официальном сайте Госдепа. Ранее российских хакеров обвинили в кибератаках на государственные сайты Италии. В атаках подозревается хакерская группировка Killnet, передает телеканал 360.
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