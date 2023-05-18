Baza: злоумышленники подорвали в Крыму железную дорогу

В Крыму прозвучал взрыв на железной дороге
В Крыму прозвучал взрыв на железной дороге. Подрыв произошел недалеко от Бахчисарая. Отмечается, что несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России. Ответ ожидается.
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