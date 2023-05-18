Baza: злоумышленники подорвали в Крыму железную дорогу

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, дым, транспорт, пожар, пути, жд, железная дорога
В Крыму прозвучал взрыв на железной дороге Фото:

В Крыму прозвучал взрыв на железной дороге. Подрыв произошел недалеко от Бахчисарая. Отмечается, что несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России. Ответ ожидается.

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В Крыму прозвучал взрыв на железной дороге. Подрыв произошел недалеко от Бахчисарая. Отмечается, что несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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