В Белгородской области рыбак наступил на мину и потерял ногу

Белгородец утром шел на рыбалку и наступил на мину
В Белгородской области местный житель наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбаку. Взрывом мужчине оторвало часть ноги.
«В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области в 300 метрах от границы мужчина наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбалку. В результате взрыва ему оторвало часть ноги», — сообщает telegram-канал Baza.
По информации издания, пострадавший госпитализирован. Ему проведена операция. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Белгородской области, на момент публикации ответ не поступил.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!