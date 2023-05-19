19 мая 2023

В Белгородской области рыбак наступил на мину и потерял ногу

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Белгородец утром шел на рыбалку и наступил на мину Фото:

В Белгородской области местный житель наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбаку. Взрывом мужчине оторвало часть ноги.

«В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области в 300 метрах от границы мужчина наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбалку. В результате взрыва ему оторвало часть ноги», — сообщает telegram-канал Baza.

По информации издания, пострадавший госпитализирован. Ему проведена операция. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Белгородской области, на момент публикации ответ не поступил.

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В Белгородской области местный житель наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбаку. Взрывом мужчине оторвало часть ноги. «В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области в 300 метрах от границы мужчина наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбалку. В результате взрыва ему оторвало часть ноги», — сообщает telegram-канал Baza. По информации издания, пострадавший госпитализирован. Ему проведена операция. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Белгородской области, на момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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