В Белгородской области рыбак наступил на мину и потерял ногу

20 мая 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Белгородец утром шел на рыбалку и наступил на мину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Белгородской области местный житель наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбаку. Взрывом мужчине оторвало часть ноги. «В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области в 300 метрах от границы мужчина наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбалку. В результате взрыва ему оторвало часть ноги», — сообщает telegram-канал Baza. По информации издания, пострадавший госпитализирован. Ему проведена операция. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Белгородской области, на момент публикации ответ не поступил.

В Белгородской области местный житель наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбаку. Взрывом мужчине оторвало часть ноги. «В ночь на 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области в 300 метрах от границы мужчина наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбалку. В результате взрыва ему оторвало часть ноги», — сообщает telegram-канал Baza. По информации издания, пострадавший госпитализирован. Ему проведена операция. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Белгородской области, на момент публикации ответ не поступил.