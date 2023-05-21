Екатеринбуржец организовал сеть борделей под видом массажных салонов в Норильске

22 мая 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

В массажных салонах проституцией занимались около 12 девушек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Екатеринбурга организовал сеть публичных домов, в которых занимались проституцией, под видом массажных салонов в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. «Житель Екатеринбурга совместно с еще несколькими подельниками из Сочи и Тюменской области организовали в Норильске сеть подпольных публичных домов. При этом противоправная деятельность по предоставлению сексуальных услуг за денежное вознаграждение была организована под видом массажных салонов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сеть публичных домов появилась еще в январе 2021 года, полицейским удалось накрыть салоны лишь в середине мая 2023 года. За это время в салонах проституцией занимались около 12 девушек. Теперь организатор задержан, как фигурант уголовного дела по статье о вовлечении в занятие проституцией, а также об организации занятия проституцией, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Житель Екатеринбурга организовал сеть публичных домов, в которых занимались проституцией, под видом массажных салонов в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. «Житель Екатеринбурга совместно с еще несколькими подельниками из Сочи и Тюменской области организовали в Норильске сеть подпольных публичных домов. При этом противоправная деятельность по предоставлению сексуальных услуг за денежное вознаграждение была организована под видом массажных салонов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сеть публичных домов появилась еще в январе 2021 года, полицейским удалось накрыть салоны лишь в середине мая 2023 года. За это время в салонах проституцией занимались около 12 девушек. Теперь организатор задержан, как фигурант уголовного дела по статье о вовлечении в занятие проституцией, а также об организации занятия проституцией, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.