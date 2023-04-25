В Госдуме объяснили, чем грозит заморозка конфликта на Украине

Депутат Белик: ВСУ накопят серьезные силы, если заморозить проведение СВО

25 апреля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Белик предупредил, что заморозка украинского конфликта опасна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если украинский конфликт будет заморожен в текущей стадии, то это может привести к опасным последствиям. С таким мнением выступил член комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Белик. Он считает, что за время заморозки конфликта противник сможет накопить военное преимущество. «Заморозка конфликта и промежуточный мир — это опасные перспективы, потому что за это время противник может накопить еще более серьезные силы. Сейчас преобладают военные действия на стабильных фронтах большой протяженности, борьба идет шаг за шагом, метр за метром», — рассказал Дмитрий Белик журналисту издания «Лента.ру». Белик уточнил, что пауза в военных действиях была бы возможна, если бы украинская сторона соблюдала выполнение условий, которые Россия выдвинула еще в начале спецоперации. В первую речь идет об обеспечении гарантий безопасности для России и ее граждан. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Политолог Джон Миршаймер считает, что украинский кризис вызван расширением НАТО, передает «Царьград».

Если украинский конфликт будет заморожен в текущей стадии, то это может привести к опасным последствиям. С таким мнением выступил член комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Белик. Он считает, что за время заморозки конфликта противник сможет накопить военное преимущество. «Заморозка конфликта и промежуточный мир — это опасные перспективы, потому что за это время противник может накопить еще более серьезные силы. Сейчас преобладают военные действия на стабильных фронтах большой протяженности, борьба идет шаг за шагом, метр за метром», — рассказал Дмитрий Белик журналисту издания «Лента.ру». Белик уточнил, что пауза в военных действиях была бы возможна, если бы украинская сторона соблюдала выполнение условий, которые Россия выдвинула еще в начале спецоперации. В первую речь идет об обеспечении гарантий безопасности для России и ее граждан. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Политолог Джон Миршаймер считает, что украинский кризис вызван расширением НАТО, передает «Царьград».