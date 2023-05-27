27 мая 2023

Военные ЦВО отразили нападение условного противника в ходе тренировки в Екатеринбурге

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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельба, резервисты, стрельба из пулемета
В хоте тренировки были задействованы до 50 военных и спецтехника Фото:

Подразделения по противодействию терроризму мотострелкового соединения Центрального военного округа в ходе тренировки отразили нападение условных диверсантов на военный городок в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

«В ходе тренировки группа антитеррора выполнила блокирование, нейтрализацию и захват участников диверсионной группы, которые осуществляли захват одного из объектов военного городка. Было отработано взаимодействие и последовательность действий антитеррористического подразделения при использовании специальных средств наблюдения», — сообщили в ЦВО на портале Минобороны РФ.

Всего в мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих. Участвовало десять единиц специальной техники.

Ранее URA.RU сообщало о предотвращении деятельности восьми групп разведчиков, собиравшихся провести диверсии в Свердловской и Тюменской области. Было задержано 20 человек, которые планировали диверсии против военкоматов и объектов оборонного комплекса.

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Подразделения по противодействию терроризму мотострелкового соединения Центрального военного округа в ходе тренировки отразили нападение условных диверсантов на военный городок в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «В ходе тренировки группа антитеррора выполнила блокирование, нейтрализацию и захват участников диверсионной группы, которые осуществляли захват одного из объектов военного городка. Было отработано взаимодействие и последовательность действий антитеррористического подразделения при использовании специальных средств наблюдения», — сообщили в ЦВО на портале Минобороны РФ. Всего в мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих. Участвовало десять единиц специальной техники. Ранее URA.RU сообщало о предотвращении деятельности восьми групп разведчиков, собиравшихся провести диверсии в Свердловской и Тюменской области. Было задержано 20 человек, которые планировали диверсии против военкоматов и объектов оборонного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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