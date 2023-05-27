Военные ЦВО отразили нападение условного противника в ходе тренировки в Екатеринбурге

28 мая 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

В хоте тренировки были задействованы до 50 военных и спецтехника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подразделения по противодействию терроризму мотострелкового соединения Центрального военного округа в ходе тренировки отразили нападение условных диверсантов на военный городок в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «В ходе тренировки группа антитеррора выполнила блокирование, нейтрализацию и захват участников диверсионной группы, которые осуществляли захват одного из объектов военного городка. Было отработано взаимодействие и последовательность действий антитеррористического подразделения при использовании специальных средств наблюдения», — сообщили в ЦВО на портале Минобороны РФ. Всего в мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих. Участвовало десять единиц специальной техники. Ранее URA.RU сообщало о предотвращении деятельности восьми групп разведчиков, собиравшихся провести диверсии в Свердловской и Тюменской области. Было задержано 20 человек, которые планировали диверсии против военкоматов и объектов оборонного комплекса.

Подразделения по противодействию терроризму мотострелкового соединения Центрального военного округа в ходе тренировки отразили нападение условных диверсантов на военный городок в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «В ходе тренировки группа антитеррора выполнила блокирование, нейтрализацию и захват участников диверсионной группы, которые осуществляли захват одного из объектов военного городка. Было отработано взаимодействие и последовательность действий антитеррористического подразделения при использовании специальных средств наблюдения», — сообщили в ЦВО на портале Минобороны РФ. Всего в мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих. Участвовало десять единиц специальной техники. Ранее URA.RU сообщало о предотвращении деятельности восьми групп разведчиков, собиравшихся провести диверсии в Свердловской и Тюменской области. Было задержано 20 человек, которые планировали диверсии против военкоматов и объектов оборонного комплекса.