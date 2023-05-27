Военные ЦВО отразили нападение условного противника в ходе тренировки в Екатеринбурге

Подразделения по противодействию терроризму мотострелкового соединения Центрального военного округа в ходе тренировки отразили нападение условных диверсантов на военный городок в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
«В ходе тренировки группа антитеррора выполнила блокирование, нейтрализацию и захват участников диверсионной группы, которые осуществляли захват одного из объектов военного городка. Было отработано взаимодействие и последовательность действий антитеррористического подразделения при использовании специальных средств наблюдения», — сообщили в ЦВО на портале Минобороны РФ.
Всего в мероприятии было задействовано около 50 военнослужащих. Участвовало десять единиц специальной техники.
Ранее URA.RU сообщало о предотвращении деятельности восьми групп разведчиков, собиравшихся провести диверсии в Свердловской и Тюменской области. Было задержано 20 человек, которые планировали диверсии против военкоматов и объектов оборонного комплекса.
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