29 мая 2023

В свердловском городе прогремел взрыв

На Курманском карьере производятся взрывные работы
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На Курманском будут производиться массовые взрывные работы Фото:

Жителей Заречного (Свердловская область) испугал взрыв. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) поспешили успокоить местных жителей. Дело в том, что на Курманском карьере проводятся взрывные работы.

«Сегодня с 12.00 до 16.00 на Курманском каменно-щебеночном карьере будут производиться массовые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие и не прерывать текущих дел», — говорится в сообщении ЕДДС ГО Заречный.

Курманское месторождение расположено около г. Заречный. В этом карьере добывают преимущественно гранитные породы. Объем полученного из них щебня достигает 1 млн тонн в год. Щебень Курманского месторождения пригоден для строительства автомобильных и железных дорог, изготовления железобетонных конструкций.

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Жителей Заречного (Свердловская область) испугал взрыв. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) поспешили успокоить местных жителей. Дело в том, что на Курманском карьере проводятся взрывные работы. «Сегодня с 12.00 до 16.00 на Курманском каменно-щебеночном карьере будут производиться массовые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие и не прерывать текущих дел», — говорится в сообщении ЕДДС ГО Заречный. Курманское месторождение расположено около г. Заречный. В этом карьере добывают преимущественно гранитные породы. Объем полученного из них щебня достигает 1 млн тонн в год. Щебень Курманского месторождения пригоден для строительства автомобильных и железных дорог, изготовления железобетонных конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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