В свердловском городе прогремел взрыв

Жителей Заречного (Свердловская область) испугал взрыв. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) поспешили успокоить местных жителей. Дело в том, что на Курманском карьере проводятся взрывные работы.
«Сегодня с 12.00 до 16.00 на Курманском каменно-щебеночном карьере будут производиться массовые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие и не прерывать текущих дел», — говорится в сообщении ЕДДС ГО Заречный.
Курманское месторождение расположено около г. Заречный. В этом карьере добывают преимущественно гранитные породы. Объем полученного из них щебня достигает 1 млн тонн в год. Щебень Курманского месторождения пригоден для строительства автомобильных и железных дорог, изготовления железобетонных конструкций.
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