Последний раз екатеринбурженку видели 18 мая
В Екатеринбурге 18 мая пропала 47-летняя Елена Ямгурова. К поиску пропавшей женщины подключились полиция и волонтеры, сообщили в поисково-спасательной отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Одежда, в которой была екатеринбурженка в момент пропажи — неизвестно», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Последний раз женщину видели 18 мая, с тех пор екатеринбурженка не выходит на связь. Если вы видели Елену или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 141-93-07.
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