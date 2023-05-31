31 мая 2023

В Екатеринбурге почти две недели ищут пропавшую 47-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз екатеринбурженку видели 18 мая Фото:

В Екатеринбурге 18 мая пропала 47-летняя Елена Ямгурова. К поиску пропавшей женщины подключились полиция и волонтеры, сообщили в поисково-спасательной отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Одежда, в которой была екатеринбурженка в момент пропажи — неизвестно», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз женщину видели 18 мая, с тех пор екатеринбурженка не выходит на связь. Если вы видели Елену или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 141-93-07.

Фото:

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В Екатеринбурге 18 мая пропала 47-летняя Елена Ямгурова. К поиску пропавшей женщины подключились полиция и волонтеры, сообщили в поисково-спасательной отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Одежда, в которой была екатеринбурженка в момент пропажи — неизвестно», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз женщину видели 18 мая, с тех пор екатеринбурженка не выходит на связь. Если вы видели Елену или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 141-93-07.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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