В Екатеринбурге силовики провели спецоперацию, за которую ждут премию

В Екатеринбурге полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа СОБРа провели спецоперацию, накрыв подпольный склад на 40-летия Комсомола, 1д. Штурм прошел успешно, за это силовики могут получить премии, сообщил URA.RU источник в структурах.
«На месте работали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Одна из самых успешных операций за последнее время, после окончания ждут премий», — поделился собеседник агентства.
По его словам, операция стала одной из ряда крупных дел полиции в рамках борьбы с незаконной торговлей. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил.
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