В Екатеринбурге силовики провели спецоперацию, за которую ждут премию 01 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 + На ЖБИ силовики накрыли подпольный склад Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа СОБРа провели спецоперацию, накрыв подпольный склад на 40-летия Комсомола, 1д. Штурм прошел успешно, за это силовики могут получить премии, сообщил URA.RU источник в структурах. «На месте работали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Одна из самых успешных операций за последнее время, после окончания ждут премий», — поделился собеседник агентства. По его словам, операция стала одной из ряда крупных дел полиции в рамках борьбы с незаконной торговлей. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил. В Екатеринбурге полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа СОБРа провели спецоперацию, накрыв подпольный склад на 40-летия Комсомола, 1д. Штурм прошел успешно, за это силовики могут получить премии, сообщил URA.RU источник в структурах. «На месте работали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Одна из самых успешных операций за последнее время, после окончания ждут премий», — поделился собеседник агентства. По его словам, операция стала одной из ряда крупных дел полиции в рамках борьбы с незаконной торговлей. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям