31 мая 2023

В Екатеринбурге силовики провели спецоперацию, за которую ждут премию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, спецслужбы, табельное оружие, пистолет, полиция, кубура
На ЖБИ силовики накрыли подпольный склад Фото:

В Екатеринбурге полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа СОБРа провели спецоперацию, накрыв подпольный склад на 40-летия Комсомола, 1д. Штурм прошел успешно, за это силовики могут получить премии, сообщил URA.RU источник в структурах.

«На месте работали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Одна из самых успешных операций за последнее время, после окончания ждут премий», — поделился собеседник агентства.

По его словам, операция стала одной из ряда крупных дел полиции в рамках борьбы с незаконной торговлей. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке спецназа СОБРа провели спецоперацию, накрыв подпольный склад на 40-летия Комсомола, 1д. Штурм прошел успешно, за это силовики могут получить премии, сообщил URA.RU источник в структурах. «На месте работали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Одна из самых успешных операций за последнее время, после окончания ждут премий», — поделился собеседник агентства. По его словам, операция стала одной из ряда крупных дел полиции в рамках борьбы с незаконной торговлей. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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