В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельный сидр

В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельно опасный для здоровья «Мистер Сидр». Об этом на аппаратном совещании 13 июня сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.
«На прошлой недели провели рейды, где потенциально мог продаваться опасный для здоровья сидр. Проверили 400 предприятий. Данный напиток нигде не выявлен», — заявил Постнов.
Массовое отравление суррогатным сидром произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. Погибли десятки человек. Напиток «Мистер сидр» производила компания «Анди» из Самарской области. Сидр изготовили из метилового спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.
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