12 июня 2023
11 июня 2023

В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельный сидр

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В мэрии не выявили опасного напитка «Мистер Сидр» Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельно опасный для здоровья «Мистер Сидр». Об этом на аппаратном совещании 13 июня сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«На прошлой недели провели рейды, где потенциально мог продаваться опасный для здоровья сидр. Проверили 400 предприятий. Данный напиток нигде не выявлен», — заявил Постнов.

Массовое отравление суррогатным сидром произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. Погибли десятки человек. Напиток «Мистер сидр» производила компания «Анди» из Самарской области. Сидр изготовили из метилового спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.

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В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельно опасный для здоровья «Мистер Сидр». Об этом на аппаратном совещании 13 июня сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. «На прошлой недели провели рейды, где потенциально мог продаваться опасный для здоровья сидр. Проверили 400 предприятий. Данный напиток нигде не выявлен», — заявил Постнов. Массовое отравление суррогатным сидром произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. Погибли десятки человек. Напиток «Мистер сидр» производила компания «Анди» из Самарской области. Сидр изготовили из метилового спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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