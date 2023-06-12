В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельный сидр

13 июня 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

В мэрии не выявили опасного напитка «Мистер Сидр» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельно опасный для здоровья «Мистер Сидр». Об этом на аппаратном совещании 13 июня сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. «На прошлой недели провели рейды, где потенциально мог продаваться опасный для здоровья сидр. Проверили 400 предприятий. Данный напиток нигде не выявлен», — заявил Постнов. Массовое отравление суррогатным сидром произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. Погибли десятки человек. Напиток «Мистер сидр» производила компания «Анди» из Самарской области. Сидр изготовили из метилового спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.

В Челябинске проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельно опасный для здоровья «Мистер Сидр». Об этом на аппаратном совещании 13 июня сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. «На прошлой недели провели рейды, где потенциально мог продаваться опасный для здоровья сидр. Проверили 400 предприятий. Данный напиток нигде не выявлен», — заявил Постнов. Массовое отравление суррогатным сидром произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. Погибли десятки человек. Напиток «Мистер сидр» производила компания «Анди» из Самарской области. Сидр изготовили из метилового спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.