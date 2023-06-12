12 июня 2023

Челябинский врач советует после отравления сидром выпить этиловый спирт

Завотделением анестезиологии ГКБ №9 Челябинска Поспелов дал рекомендации при отравлении метанолом
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Вовремя принятые 200 граммов этилового спирта могут спасти человека Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

После массового отравления россиян сидром заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГКБ №9 Челябинска Александр Поспелов дал совет, как избежать трагедии. По словам врача, в подобной ситуации необходимо выпить около 200 граммов этилового спирта.

«Одно из средств помощи — дать выпить этиловый спирт 100-200 граммов, он нейтрализует действие метилового и может снять симптомы отравления. Помощь эффективна в самые ранние сроки при отравлении. Когда уже метанол всосется в кровь, то эти действия бесполезны», — заявил Поспелов.

По словам медика, запах метилового спирта точно такой же, как у обычных спиртов. При употреблении заметить разницу невозможно. При отравлении появляются тошнота, рвота, боли в эпигастрии, начинаются мелькание «мушек» перед глазами, двоение.

Скорость проявления симптомов зависит от принятой дозы. В случае малой признаки отравления могут появиться в течение часа-двух, при большой — за полчаса. До приезда скорой, если человек находится в сознании, нужно постараться вызвать рвоту.

В Челябинске ранее проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельно опасный для здоровья «Мистер Сидр». Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. В итоге погибли десятки человек.

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После массового отравления россиян сидром заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГКБ №9 Челябинска Александр Поспелов дал совет, как избежать трагедии. По словам врача, в подобной ситуации необходимо выпить около 200 граммов этилового спирта. «Одно из средств помощи — дать выпить этиловый спирт 100-200 граммов, он нейтрализует действие метилового и может снять симптомы отравления. Помощь эффективна в самые ранние сроки при отравлении. Когда уже метанол всосется в кровь, то эти действия бесполезны», — заявил Поспелов. По словам медика, запах метилового спирта точно такой же, как у обычных спиртов. При употреблении заметить разницу невозможно. При отравлении появляются тошнота, рвота, боли в эпигастрии, начинаются мелькание «мушек» перед глазами, двоение. Скорость проявления симптомов зависит от принятой дозы. В случае малой признаки отравления могут появиться в течение часа-двух, при большой — за полчаса. До приезда скорой, если человек находится в сознании, нужно постараться вызвать рвоту. В Челябинске ранее проверили 400 предприятий, где мог продаваться смертельно опасный для здоровья «Мистер Сидр». Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ульяновской области и ряде других регионов. В итоге погибли десятки человек.
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